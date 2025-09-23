“Espejo del Alma". 33 obras de Ramón Álvarez en el Palacio de la Encarnación de Zamora

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, junto al vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, han inaugurado la exposición “Espejo del alma”, organizada con motivo del bicentenario del nacimiento de Ramón Álvarez Prieto (1825-2025), destacado imaginero zamorano.

La muestra, que reúne 33 piezas del autor, permanecerá abierta al público hasta el 6 de noviembre de 2025 en la Sala de Exposiciones del Palacio de La Encarnación de la Diputación de Zamora, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, laborables y festivos.

Durante el acto de inauguración, Javier Faúndez destacó que “conmemorar el bicentenario del nacimiento de Ramón Álvarez es mucho más que recordar a un gran artista. Es rendir homenaje a uno de los grandes referentes del arte sacro en España y, sobre todo, a una figura esencial de nuestro patrimonio cultural”.

El presidente recordó los orígenes humildes del escultor y su trayectoria de superación: “Ramón Álvarez nació en Coreses, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Y desde ese origen sencillo, con esfuerzo y talento, supo abrirse camino hasta convertirse en uno de los grandes maestros de la escultura religiosa”.

Asimismo, subrayó la vigencia y el legado espiritual de su obra: “Hoy, doscientos años después, Ramón Álvarez sigue siendo una figura viva. El paso del tiempo no ha borrado su memoria, porque se mantiene presente en cada una de las representaciones que nos dejó su legado. Sus imágenes no solo se contemplan: se sienten. Hablan de dolor, de esperanza, de devoción”.

Por su parte, Víctor López de la Parte señaló que “es un honor inaugurar esta exposición dedicada a Ramón Álvarez, conmemorando el bicentenario de su nacimiento. Una oportunidad única para acercarnos al talento de un creador fundamental para nuestra Semana Santa y para la cultura de Zamora”.

López de la Parte agradeció también la colaboración de las entidades prestadoras: “Quiero agradecer de manera especial a las parroquias, diócesis y cofradías que han prestado las piezas que hoy podemos admirar. Su colaboración es clave para que podamos disfrutar de este recorrido por la obra de un maestro que sigue vivo en cada talla, en cada detalle, en cada procesión”.

En relación con el compromiso de la Diputación con la cultura, el diputado añadió: “Esta exposición refleja nuestra apuesta por dar visibilidad al talento y al capital humano de nuestra tierra, mostrando al mundo que nuestra provincia aporta personas capaces, comprometidas y creativas”.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a recorrer la muestra: “Invito a todos los zamoranos y visitantes a disfrutar de esta exposición con emoción, a descubrir cada detalle y a valorar la grandeza de un legado que sigue vivo y que nos hace sentir orgullosos de nuestra tierra. Porque conocer a Ramón Álvarez es también reconocer la riqueza cultural y humana que Zamora aporta al mundo”.

La exposición, comisariada por José Ángel Rivera de las Heras, presenta por primera vez las figuras de Álvarez Prieto bajo un enfoque centrado en los rostros y expresiones humanas, reflejando diferentes etapas de la vida, emociones y caracteres como la ternura, la humildad, la sabiduría, la desesperación o la alegría.

Entre las piezas más significativas figuran el Niño Jesús de Pasión, el San José con el Niño Jesús, la Virgen de la Saleta, el Jesús Nazareno, el Cristo Crucificado de La Crucifixión, la Inmaculada Concepción, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Esperanza, el Ecce Homo, la Virgen de las Angustias, el Cristo de la Agonía, la Virgen de los Dolores y el Cristo de las Mercedes, entre otras. Cada una refleja la maestría técnica y la sensibilidad artística de Álvarez Prieto, así como la riqueza de la imaginería religiosa zamorana del siglo XIX.

La exposición ha sido organizada y patrocinada por la Excma. Diputación Provincial de Zamora, con la colaboración del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”. Los textos han sido elaborados por Luis Felipe Delgado de Castro, con colaboraciones de Ángel Luis Esteban Ramírez y Antonio Andrés Martín Alén.

“Espejo del alma” ofrece a los visitantes una oportunidad única para contemplar la obra de un autor imprescindible del arte religioso zamorano y reflexionar sobre la condición humana a través de sus semblantes.