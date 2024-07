Estas son los conciertos que protagonizarán las Ferias y Fiestas de Salamanca

Los amantes de la buena música están de enhorabuena. Las Ferias y Fiestas de Salamanca contarán con un cartel musical de lujo. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, fue el encargado de presentar los conciertos, que se celebrarán del 6 al 15 de septiembre, un día antes de que comiencen los festejos, así como la programación musical de otoño con el fin de consolidar a Salamanca como una destino turístico musical y cultural.

La programación de las ferias de este año dará comienzo un día antes de lo habitual, el viernes 6 de septiembre, con la actuación de la orquesta Anaconda en la Plaza de la Concordia.

El sábado 7 de septiembre, los ganadores de las tres últimas ediciones del Concurso Municipal de Bandas, Rockin´Hellfire, Sadia y Nel Rodríguez, actuarán en la Plaza Mayor. Y tras los tradicionales fuegos artificiales, será el turno para Raya Real, un grupo sevillano que ha hecho sonar su música por todo el mundo en sus más de veinte años de trayectoria. El grupo, que tiene 26 álbumes, 5 discos de oro, uno de platino y uno doble de platino se ha convertido en un referente de la rumba y la sevillana.

El domingo 8 de septiembre la Plaza Mayor acogerá el concierto de Celtas Cortos, que se encuentran inmersos en su gira 30 aniversario, y que está considerado como uno de los grupos más influyentes de la música española de las últimas décadas y ha vendido más de 2 millones de discos en todo el mundo. A lo largo de su carrera han publicado 14 álbumes de estudio, además de numerosos recopilatorios y directos. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran “20 de abril”, “La senda del tiempo”, “La taberna del irlandés” o “La leyenda del Hada y el Mago”.

El dúo madrileño Camela actuará en la Plaza Mayor el lunes 9 de septiembre. Camela son los creadores de un sonido propio, de una forma de hacer magia con las canciones que les ha consagrado como un valor seguro. Muy pocos grupos tienen en su haber una colección de éxitos con tanta repercusión, “Lágrimas de amor”, “Sueños inalcanzables”, “Olé”, “Cuando zarpa el amor”, “Háblale de mi”, “La estación del querer”, o “Palabras de papel”.

María Toledo, la primera mujer en la historia del flamenco que se acompaña del piano al mismo tiempo que canta, presentará en la Plaza Mayor de Salamanca su séptimo álbum, "Vicente". Desde la fiesta de las bulerías, los tangos y las alegrías, a la profundidad de la soleá o la petenera, pasando por cantes como la liviana, serrana, macho y remate de María Borrico o las sevillanas, recorrerá letras compuestas desde el sentimiento de la maternidad, a la razón de su existir: su hijo Vicente. La voz flamenca de María, llena de giros y quejíos jondos, es fuerza, raza, pasión, entrega, coraje y la ha posicionado como un motivo de inspiración para nuevas generaciones en el mundo del Flamenco. Su concierto será el martes 10 de septiembre en la Plaza Mayor de Salamanca.

El miércoles 11 de septiembre será el turno para K-Narias, un grupo de música reggaeton formado por Gara y Loida, dos hermanas gemelas de Santa Cruz de Tenerife, que este año están inmersas en un Tour con motivo de su 20 aniversario. Con cinco producciones a sus espaldas, K-Narias ha realizado colaboraciones con grandes artistas internacionales como Nicky Jam, Elvis Crespo, José Feliciano o Jerry Rivera.

El jueves 12 de septiembre, el Ayuntamiento de Salamanca ha programado dos conciertos en la Plaza Mayor. El primero correrá a cargo de Sexy Zebras, un trío de power rock que está inmerso en la gira 'Liberación', en la que presentan los temas de su último álbum: “Calle Liberación”, el mejor y más importante de su carrera. Este trabajo es una increíble colección de himnos para un disco que muestra a un grupo totalmente evolucionado, igual de eléctrico y brutal, pero más maduro, transversal y polifónico, con melodías redondas que los acercan tanto al rock and roll más encendido como a un pop ultraenérgico. Y el segundo lo ofrecerá Tu Otra Bonita, una de las bandas más singulares del panorama musical actual, que se ha ganado el reconocimiento gracias a su fusión de ritmos, que van desde el mestizaje indie hasta la rumba pasando por la psicodelia. Sus canciones consiguen aportar un rayo de luz a los días más tristes, y sus letras conquistan por su profundidad y poesía.

El viernes 13 de septiembre, Abraham Mateo actuará en la Plaza Mayor. Está considerado como el artista español más innovador en los últimos tiempos. El multifacético artista ha consolidado una carrera artística de 14 años y se ha mantenido como un fenómeno mundial posicionando sus canciones en los primeros puestos de los listados musicales. Abraham Mateo acumula más de 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales y plataformas digitales. Su arte de primer nivel se traduce en las áreas de composición de canciones, actuación, canto, baile y producción musical a niveles internacionales. El artista se posiciona como una estrella viral en los mercados de música española y latina con más de 1.3 billones de reproducciones en Youtube.

El sábado 14, la nota musical la pondrá Omar Montes, uno de los creadores de la nueva escena trap y de la vanguardia urbana en España, y uno de los artistas urbanos españoles de más éxito de los últimos años. Omar fue nominado a mejor Artista Flamenco en Los Grammy Latinos 2023. Con su particular forma de entender la música se ha convertido en uno de los máximos exponentes del nuevo “flamenco urbano” fusionando trap, hip hop, EDM, reggae y reggaeton con flamenco. Su primer álbum, La vida mártir, marcó el punto de inflexión en su carrera junto con la enorme explosión de popularidad mediática que le proporcionó sus apariciones en TV. El enorme éxito de canciones como “La Rubia Remix” junto a La nueva Escuela, “Alocao” junto a Bad Gyal o “Prendió Remix” junto a Rvfv, entre otros, le convirtieron en el artista revelación de 2019 en España y en el artista con más reproducciones en streaming en 2020.

Y la cantante británica Bonnie Tyler será la encargada de poner el broche de oro a la programación musical de ferias y fiestas el domingo 15 de septiembre, en la Plaza Mayor. Su voz rasgada y potente es una de las más reconocibles de la historia del rock. Su carrera alcanzó su punto máximo en la década de 1980 con éxitos internacionales como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero. El éxito de Tyler en este período culminó con dos nominaciones a los premios Brit y tres premios Grammy. También fue incluida en el Libro Guinness de álbumes de éxitos británicos por ser la primera artista femenina en ingresar a las listas de álbumes del Reino Unido en el número uno con Faster Than the Speed of Night (1983). Ha actuado y hecho giras con nombres como Status Quo, Meat Loaf, Cher o Mike Oldfield.

Grupos de música salmantinos

Además de las actuaciones en la Plaza Mayor de los grupos salmantinos ganadores de las tres últimas ediciones del Concurso Municipal de Bandas, Rockin´ Hellfire, Sadia y Nel Rodríguez, se han programado otros cuatro conciertos de grupos locales en el parque Elio Antonio de Nebrija.

El domingo 8 actuará Godaiva, el lunes 9 lo hará LaSal Band, el grupo Vinilo actuará el viernes 13 y el domingo 15 la nota musical la pondrá el grupo La duda ofende.

Godaiva es un grupo de pop-rock salmantino, que está compuesto por Fátima García y Chefo Martín. En 2012 publican su primer disco Canciones 1+2. Tan sólo un año después sacaron al mercado Distracciones, su segundo trabajo de estudio. Su tercer disco, Mensajes infinitos, salió a la venta en 2017, un trabajo con diez temas totalmente inéditos y en acústico. El cuarto, que es un trabajo basado en colaboraciones con otros artistas salmantinos, salió a la luz en 2018. En estos últimos años han recibido además cuatro premios en el certamen jóvenes creadores. Y a día de hoy se encuentran inmersos en la composición y grabación de nuevos temas para el que será dentro de un tiempo su quinto disco de estudio.

LaSal Band interpreta versiones de grupos de música pop y rock tanto de habla española como inglesa, con temas que van desde Fito y Fitipaldis hasta Gloria Gaynor, pasando por Burning, Hombres G, La Unión, Manolo García, Alaska, La Guardia o Amy Whinehose. Compuesta por la voz de Rochi Prats, acompañada por las guitarras de Jorge LoFer y Javi Muñoz, el bajo de Juanan y la batería Julián Tropo.

La música del Grupo Vinilo es una propuesta que parte de temas en su mayoría conocidos de los años 60 hasta la actualidad, desarrollando un sonido propio fundamentado en la experiencia de sus componentes en distintos estilos musicales, convirtiéndose en una música con un toque personal, respetando al máximo el original en cuanto a arreglos y estructura de las canciones. En el Grupo Vinilo confluyen músicos de amplia y variada experiencia en diferentes grupos y estilos: pop, folk, clásico, jazz, música moderna.

La Duda Ofende es un grupo que se forma en la Escuela Municipal de Música de Salamanca. Su repertorio está formado por versiones de éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad, tanto en inglés como en castellano. La puesta en escena es la de una banda de rock & roll que anima al público a participar cantando estribillos que conoce al ritmo de temas que le gustan

Chicago, el musical y La bella durmiente

Dentro de la programación de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Centro de las Artes Escénicas acogerá seis funciones del espectáculo Chicago, el musical, entre el 12 y el 15 de septiembre. Es uno de los musicales más famosos y emocionantes de Broadway que cuenta una excitante historia sobre avaricia, asesinato y el mundo del espectáculo, repleta de éxitos como “All That Jazz” y “Razzle Dazzle”.

Y en el Teatro Liceo se ha programado el estreno absoluto de La Bella durmiente, el musical de tus recuerdos, con dos funciones previstas el lunes 9 de septiembre.

Conciertos de otoño

Tras las ferias y fiestas de septiembre continuará la oferta musical del Ayuntamiento de Salamanca con conciertos programados de diferentes estilos: flamenco, pop, rock, folclore.

En el CAEM se han programado los conciertos de Miguel Poveda (19 de octubre), Sergio Dalma (23 de noviembre), Amós Lora (30 de noviembre) y Rodrigo Cuevas (21 de diciembre).

En la Sala B serán los conciertos de los salmantinos The black chillies y Lulú and the rockets (4 de octubre), Vacaciones permanentes (12 de octubre) y Carameloraro (16 de noviembre). También están programados el de Belako (15 de noviembre) y La Orquesta Mondragón (29 de noviembre).

Y en el Teatro Liceo está programado el concierto de Hevia el 26 de octubre.

En el Multiusos Sánchez Paraíso están previstos los conciertos de Robe con su gira “Ni Santos ni inocentes” (28 de septiembre), el de Andy & Lucas, con su gira de despedida (5 de octubre), el de Mikel Izal (19 de octubre) y otros eventos musicales como Bresh Salamanca.

En el Palacio de Congresos actuarán: Malú (1 de diciembre), Los Brincos (29 de diciembre), Tributo a Dire Straits (13 de diciembre), Musical de los 80 (27 de octubre) y Homenaje a Mecano (26 de octubre), entre otros.