Este imponente castillo se vende en Soria por 4,8 millones de euros

Cada vez son más los conjuntos históricos que salen a la venta en distintas plataformas inmobiliarias. Desde monasterios, hasta palacios reales e incluso castillos, que han formado y siguen aún formando parte de la historia de España. Uno de esos recintos patrimoniales que se encuentran a la venta en estos momentos lo podemos encontrar en el portal "idealista", donde aparece a la venta un castillo en la localidad soriana de Almarza, al precio de 4,8 millones de euros. Casi nada.

Panorámica de la Casa Gregorio LA RAzón

Estamos hablando de la Casa Fuerte de San Gregorio, una casa fortaleza situada a 20 minutos de la capital soriana y catalogado de Monumento Nacional desde 1949 y Bien de Interés Cultural en 1980. Un conjunto arquitectónico medieval, compuesto por una casa fuerte de estilo gótico adosada a una iglesia y a un claustro renacentista.

Según el portal idealista, consta de una finca de 36 hectáreas con más de 3.900 metros cuadrados construidos y donde hay una torre medieval de 1461, convertida en vivienda privada; un claustro renacentista con dos apartamentos rurales y siete habitaciones; una capilla desacralizada y una iglesia "perfecta para bodas, eventos y celebraciones", además de un precioso jardín.

El origen e la construcción hay que buscarlo en un documento redactado en Medina del Campo y fechado en 1461, donde el rey Don Enrique daba permiso a don Diego de Medrano a edificar esta casa fuerte. En el siglo XVI, bajo la protección de Francisco de Medrano se funda en el siglo XVI un convento de Dominicos, cediendo casa y quinta para su establecimiento. Con almenas en sus muros, torres redondas en tres de sus ángulos y donde se conservan gárgolas esculpidas en piedra y tubos de piezas artilleras del siglo XV, encontrándose sobre la puerta el escudo de armas de Los Medrano.

Recinto desde las alturas Idealista

En la iglesia se conserva un clásico coro policromado con una pila bautismal de época medieval, y durante muchos años estuvo bajo la advocación de San Gregorio.

Un lugar que se ha convertido en escenario de rodajes de seris y programas de televisión, como epìsodios del programa gastronómico de los Hermanos Torre, o la serie El Pueblo. Ahora sale a la venta por 4,8 millones y el comprado que lo haga sumirá la custodia de un elemento patrimonial de envergadura de la historia de España.