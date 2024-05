Estudiantes acampan en el Campus Unamuno de Salamanca para denunciar el “genocidio” de Israel contra Palestina

Estudiantes de la Universidad de Salamanca acampan desde el mediodía de este miércoles en el Campus Unamuno para denunciar el “genocidio” que, desde su punto de vista, Israel está cometiendo contra Palestina. A las 12 horas estaba previsto el inicio de la acampada en la plaza de Bolonia y durante los primeros compases de la convocatoria apenas una veintena de alumnos había desplegado sus tiendas de campaña. Aunque la previsión de los organizadores, eso sí, es que se unan más participantes a lo largo de la jornada de hoy y posteriores. De hecho, la asamblea en la que se originó la iniciativa contó con una asistencia de unas 200 personas, según sus propios datos.

Una de las portavoces del movimiento, titulado en redes ‘Acampada Salamanca x Palestina’, Aída Maside, explicó en declaraciones a Ical que más allá de no tener relaciones “puramente académicas” con universidades israelíes, como el propio rector en funciones, David Díez, confirmó públicamente la pasada semana, existen “relaciones económicas”. “No sirve nada que no haya acuerdos con universidades israelíes si en el Parque Científico de la Usal está HP”, señaló.

Una empresa, en concreto, que, en su opinión es “el principal suministrador de inteligencia artificial al Ejército israelí”. “Ya no desde ahora, cuando se instauró HP en el Parque Científico, que aún no se había intensificado el conflicto, ya era la empresa que suministraba al Estado de Israel toda la inteligencia para hacer los controles en las fronteras biométricas, que era uno de los pilares del ‘apartheid’ que Israel venía cometiendo ya, que esto no empezó el 7 de octubre”, resumió.

La estudiante apuntó a “más empresas” y mencionó algunas entidades bancarias que, según su información, estarían financiando empresas armamentísticas israelíes y asentamientos en Palestina, y con las que la Universidad de Salamanca mantiene relaciones y objetivos comunes.

Desconocen hasta cuándo permanecerán acampados, pero tienen claros sus objetivos. “Las organizaciones tienen la firme convicción de que la única forma de hacerle frente a esto es la organización, no de la comunidad universitaria en exclusiva, sino la organización de clase, una respuesta internacionalista que ya se está viendo en otros países y que señale la complicidad del Gobierno español y de todas las instituciones del Estado español”, afirmó a Ical otra de las portavoces del movimiento, Coral Bullón.

Con el PSOE, no

Esta tarde tiene convocada una asamblea a las 16 horas, más tarde una cena popular y, por la noche, la proyección del documental ‘Nacido en Gaza’, de Hernán Zin. “El lunes, en la asamblea abierta que convocamos hubo una gran afluencia de gente, contamos unas 200 o 300 personas que participaron. Sí que nos ha llegado que muchas personas no pueden acampar ‘per sé’, pero sí que nos están haciendo llegar apoyo, donativos, necesidades cubiertas, todo eso. La verdad es que estamos teniendo mucho apoyo por parte de todas y estimamos que más tiendas se van a unir a lo largo de la tarde”, señaló Bullón.

Una convocatoria en la que, según explicaron, no todo el mundo es bienvenido. “Hay cuestiones que son una línea roja también para nosotras. Sobre todo las organizaciones que están participando directamente del Gobierno y que están haciendo solo estética de esto y no haciendo realmente factos de lo que estamos reivindicando, como las rupturas económicas y armamentísticas con Israel”, señaló la joven.

De hecho, han rechazado expresamente la participación de las Juventudes Socialistas de Salamanca que, a través de redes sociales, habían mostrado su disposición a unirse y animado a la participación. “Son las juventudes del partido que está ahora en el Gobierno y que, pese a estar con discurso de reconocer una suerte de Estado palestino, ponerse sandías simbólicamente y todo eso, no están realizando nada por romper esas conexiones económicas gubernamentales. Está embarcado en el puerto de Cartagena un barco con armamento directamente para dirigirse a Israel a atacar Palestina. Entonces, en ese sentido, creemos que su participación es simplemente estética, no es real. Queremos fuerza y queremos organización seria y si tienen el valor de venir, pues se les comunicará que no son bienvenidas”, zanjó la portavoz.