La evolución positiva de la Dermatosis Nodular Contagiosa permitirá la celebración de mercados de ganado desde el lunes

A partir de lunes se permitirá de nuevo las celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías y mercados de ganado, salvo para la especie bovina, por la evolución positiva de la Dermatosis Nodular Contagiosa.

Así aparece publicada esta decisión en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de hoy mediante modificación de la resolución del pasado 6 de noviembre de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadora por la que se adoptaban medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa en la Comunidad.

La resolución también especifica que en los eventos que se puedan celebrar se añadirá la obligación de deinsectación a las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones, y también se suspende la presencia de animales de la especie bovina en los mercados nacionales de ganados de León y Salamanca.

La vigencia de estas medidas se mantendrá desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026, si bien el plazo podrá prorrogarse mediante resolución expresa en función de la evolución epidemiológica de la Dermatosis Nodular Contagiosa.