Las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en la Ribera del Duero se limitan a 0,1 hectáreas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural limita a 0,1 hectáreas las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, así como de restringir a cero hectáreas las replantaciones y las autorizaciones por conversión de derechos, en el ámbito de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Duero para el año 2026.

La decisión adoptada, según figura en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se justifica en base a los motivos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, conforme a los argumentos recogidos en el estudio justificativo presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Duero.

La decisión adoptada será de aplicación desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo de los artículos 7.7 y 18.7 del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.