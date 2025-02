Feijóo ironiza con la dimisión de un Sánchez Castejón: "Por algo se empieza"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha acercado este jueves hasta el polígono industrial de la localidad palentina de Carrión de los Condes, para visitar la empresa Megdon dedicada a la construcción industrializada, sector al que el dirigente gallego ha llamado a apoyar como nicho de empleo y como solución ante el déficit de viviendas en España.

Durante su intervención, Feijóo ha hecho un repaso de las medidas que su partido propone para dar respuestas al que considera como el primer problema de España, pero también aprovechaba para comparar lo que está haciendo el PP con lo que viene haciendo el Gobierno de Sánchez y el PSOE.

"Nosotros buscamos soluciones a los problemas reales de la gente mientras que ellos solo quieren enfrentar a los españoles; a los hombres contra las mujeres, a los mayores contra los jóvenes, a los propietarios contra los inquilinos o a los empresarios contra los trabajadores", decía el presidente popular, mientras advertía de que el PP no está para eso "sino para la España posible desde la lealtad y la colaboración".

Feijóo arremetía contra el Gobierno de España por los "serios" problemas judiciales, familiares y personales que tiene y de los que Sánchez, decía, "atesora todos"., y se refería con cierta sorna a la dimisión del hermano del presidente en el cargo que ocupaba en la Diputación de Badajoz. "Ha dimitido, después de varios años cobrando sin ir a trabajar, un Sánchez Castejón; por algo se empieza", afirmaba, para acto seguido pedir al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, a los altos cargos del PSOE imputados en casos de corrupción incluyendo al "UNO", en alusión a Sánchez sin mencionarlo, que sigan el mismo camino que el músico, hermano del presidente.

El líder gallego aseguraba que lo que España necesita son soluciones y no sumarios judiciales, además de políticos limpios y no los que se sientan en los banquillos de los juzgados. También señala que el país requiere de un presidente que esté "libre de sospecha" y no un "cercado" por casos directos de corrupción.

Por ello, y como la "prioridad" de Sánchez es trabajar para solventar sus problemas judiciales y personales, aseguraba que el PP lo que tiene que hacer y está haciendo es enfocar los problemas de los ciudadanos con propuestas concretas y contrastadas como las que ya ha presentado como son, como el Plan de Convivencia, el Plan Valencia o el Plan Vivienda.