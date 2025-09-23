La II Feria de Productos Exquisiteza acercará el fin de semana los alimentos de calidad zamoranos

La Plaza de Viriato será la sede el próximo fin de semana de la II Feria de Productos de Exquisiteza. Los asistentes podrán conocer de primera mano los alimentos de calidad que elaboran con «mimo y sosiego» los productores integrados en la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (PINZA), tanto a través de las degustaciones ofrecidas por 23 socios presentes de los 34 que integran la asociación, como de las catas de los platos que cocinarán en directo cuatro chefs zamoranos. Todas las creaciones estarán realizadas con estos productos como base. También habrá música en directo para amenizar la feria que busca dar a conocer, a través de la marca Exquisiteza, estos alimentos de calidad y el trabajo de los productores integrados en PINZA.

El evento, que tendrá lugar el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa de la Diputación de Zamora por el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez. También asistieron Lorena Alonso Peralba (Ecoesporas) y Pablo Pérez Ruiz (Zumos Finca Villaveza), dos de los socios de PINZA, la asociación que agrupa a productores que no se encuentran bajo ninguna Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o Marca de Garantía específica por producto.

La feria, patrocinada por la Diputación de Zamora, pretende ser un evento único que celebra la cultura de los productos zamoranos de cercanía que están elaborados de manera tradicional por pequeñas empresas de la provincia. De hecho, en la II Feria Agroalimentaria Exquisiteza, los asistentes podrán conocer de primera mano los alimentos y las manos expertas que los elaboran. Habrá miel, queso de cabra, setas, chocolate, vinos, vermut y zumos naturales, que se pondrán a la venta de 12.30 a 20.00 en las 15 casetas con 23 productores instaladas en Viriato, donde también habrá mesas y bancos para mayor comodidad del público asistente.

Al mismo tiempo, en el escenario instalado en la plaza se llevarán a cabo los ‘showcookings’: cuatro cocineros, que son el alma de conocidos restaurantes de Zamora y su provincia, mostrarán al público cómo elaborar diferentes platos con estos productos y los darán a probar una vez elaborados (VER PROGRAMA AL FINAL).

Víctor López de la Parte confía en que sea numerosa la asistencia ya que coincide con el XIV Festival de la Máscara Ibérica y el Mercado Medieval organizado por el Ayuntamiento de Zamora. El diputado de Cultura y Turismo mostró también el compromiso de la Diputación con «nuestros productores de productos de calidad, productos gourmet. Para eso se realiza esta feria, para que sea un lugar donde mostrar sus productos y demostrar a la gente cómo los realizan. En algunos casos, casi de manera artesanal, con una pequeña producción. Ferias como estas son muy importantes no sólo para la promoción del producto, sino también para apoyar a estos productores y que puedan seguir ampliando sus negocios».

Recordó que es fundamental seguir apoyando a estos pequeños productores porque, además, generan riqueza y crean «empleo rural». Un aspecto en el que también hizo hincapié Lorena Alonso, una de las integrantes de PINZA con un negocio de cultivo de setas, quien añadió que «lo que queremos es que nos conozcan, acercarnos a Zamora capital y que vean que en los pequeños pueblos producimos calidad con mucho mimo, con mucho sosiego y con mucho cuidado».

Agradeció el apoyo, el empujón que necesitan para vender el producto, y que les brinda la Diputación a través de la marca Exquisiteza y Alimentos de Zamora. Esta feria es una de las acciones que lleva a cabo para «abrirnos a más mercados», dijo López de la Parte, a la que seguirá, del 6 al 12 de octubre, un ‘networking’ en el Mercado de la Paz en Madrid. Con esta iniciativa se pondrá en contacto a los productores zamoranos que forman parte de la marca Exquisiteza con vendedores de la plaza de abastos para que comercialicen sus productos.

PROGRAMA

SÁBADO 27

12.30: Inauguración de la feria

13.00-14.00: Showcooking Carlos Alonso, de El Portillo

14.30-15.40: Actuación musical Voces de Bolero

18.00-19.00: Actuación musical de Jaime y Sara

19.00-20.00: Showcooking Mar Marcos, del Restaurante España

DOMINGO 28

12.15-13.15: Showcooking Adrián Asensio, del Restaurante CuZeo

13.30-14.30: Showcooking Santi Vicente, del Hotel Rey Don Sancho

18.00-19.30: Actuación musical de clausura Rumba Ibérica