Fernández Mañueco: “El sanchismo solo ofrece a esta tierra olvidos, chapuzas y desprecios”

El Presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy, en Valladolid, en una comida con afiliados populares que ha contado con la presencia de la Presidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “el sanchismo no ofrece nada a esta tierra, sólo olvidos, chapuzas y desprecios. Yo no sé que le pasa al Gobierno de Sánchez que quiso colar a un Ministro a los premios de la Comunidad de Madrid sin invitación y a los premios de Castilla y León estaban invitados y no vinieron. Son dos caras de la misma moneda: la del desprecio de Sánchez. El caso es montar numeritos para no hablar de lo importante”.

“Queremos lo mejor para nuestra tierra y por eso vamos a movilizarnos. Vamos a ser una auténtica marea que teñirá de azul los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León”, señaló el presidente castellano y leonés, quién se dirigió a la presidenta madrileña afirmando que “nunca te escondes, eres reivindicativa, siempre das la cara, siempre, y defiendes con fervor y eficacia los intereses de Madrid y de los españoles por encima de todo. Lo mismo que Jesús Julio en Valladolid, que en apenas unas semanas se convertirá en el alcalde de todos los vallisoletanos. Jesús Julio, entre todos te vamos a llevar a hombros a la alcaldía de Valladolid. Porque eres el mejor, porque te lo mereces y porque tienes detrás a todo el partido para conseguirlo”.

Finalmente, Fernández Mañueco manifestó que “sentimos orgullo de tener a Madrid como comunidad vecina y hermana. Tierra a la que nos unen estrechos lazos, con la que colaboramos. Juntas llegamos más lejos. Pido a todos los castellanos y leoneses que viven y trabajan en Madrid que voten a Isabel. No hay mejor presidenta. Lo ha demostrado. Está orgullosa de Madrid como yo lo estoy de Castilla y León. Como todos y cada uno de vosotros; como todas las personas que creen en nuestro potencial y en nuestra forma de entender la vida”.

Por su parte, Jesús Julio Carnero, apuntó que la capital tiene al representante “más devoto” de Pedro Sánchez, en referencia a su alcalde Óscar Puente. “Si lo quieren los vallisoletanos, esto va cambiar el próximo 28 de mayo”, señaló, tras criticar la “excesiva” Zona de Baja Emisiones que ha aprobado el actual equipo de Gobierno municipal, que limita la movilidad y provoca atascos, y reiterar su “gran apuesta” que es el soterrramiento. No en vano, consideró que las 90.000 personas que viven al otro día de la vida deben poder comunicarse con el resto de la ciudad de una manera “totalmente natural”.

Mañueco y Ayuso junto con la candidatura al completo a la Alcaldía de Valladolid Miriam Chacón/Ical

Mientras, el presidente de la Diputación de Valladolid y del PP provincial, Conrado Íscar, pidió a los afiliados que “se dejen la piel” y repitan todos los días a los vecinos que los candidatos que se presentan bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español son personas que representan a Pedro Sánchez. “Ha olvidado a la provincia de Valladolid, no cree en el mundo y hemos sufrido muchos ataques en este tiempo”, aseguró. Íscar también tuvo palabras de aliento para los interventores y apoderados que el 28 de mayo van a vigilar lo que vaya a suceder en las mesas de los colegios electorales.

Y la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró hoy en Valladolid que del socialismo, “se sale”, y se verá próximamente al precisar que la gente no se deja comprar por los chequevotos a los jóvenes de Pedro Sánchez ni se gobierna repartiendo miserias. Por ello, subrayó la importancia del 28 de mayo al recordar que “todo” tiene que empezar en las elecciones autonómicas y municipales para que sea el “principio del cambio” de lo que vendrá con Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. “Ha llegado el momento de cambiar las cosas y hacer las cosas de una manera muy distinta. Tenemos una gran oportunidad para cambiar todo ya y esto empieza por las ciudades y todos los municipios”, aseveró.