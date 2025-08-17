El fuego de Yeres, en León, tiene 120 kilómetros de perímetro y 20 están descontrolados

El incendio forestal de Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, patrimonio de la humanidad, sigue presentando un comportamiento muy agresivo y virulento y cuenta con 120 kilómetros de perímetro de los cuales 20 están totalmente descontrolados.

El director técnico del incendio forestal de Yeres/Llamas de Cabrera, Enrique Rey, ha advertido este domingo de la extrema dificultad para contener las llamas de este incendio, que originalmente eran dos fuegos independientes que finalmente unieron su frente de llama tras afectar a Las Médulas y que ha obligado a ordenar el desalojo de otras tres localidades: Saceda, Castrillo y Noceda.

El incendio ya suma 48 horas de comportamientos “anómalos y muy virulentos” y su perímetro alcanza los 120 kilómetros, de los cuales cien están contenidos pero los otros 20 siguen fuera de control.

El objetivo prioritario, según ha indicado Rey, es proteger las localidades cercanas y garantizar la seguridad de los equipos de extinción.

En este sentido, se están “buscando oportunidades durante la noche y para mañana” con el fin de ejecutar ataques indirectos que permitan frenar el avance de las llamas.

“Queríamos establecer líneas de control, pero el fuego se pasa esas líneas. Eso nos obliga a replantear la estrategia”, ha explicado, al tiempo que ha detallado que la cabeza del incendio se ha desplazado hacia la Maragatería afectando ya a los pueblos de Molinaferrera.

Con más de 30 años de experiencia en las labores de extinción de incendios forestales, Rey ha asegurado que nunca ha conocido una virulencia de este nivel.

“La simultaneidad de fuegos con la misma intensidad es lo que nos tiene en jaque. Nos pone al límite, con profesionales que están dando lo máximo, más de lo que se les puede pedir”, ha reconocido.

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a la población para que respete las medidas de evacuación decretadas por las autoridades.

“Si no se cumplen, se dificulta el trabajo de los equipos y se pone en riesgo la vida de las personas”, ha advertido, al tiempo que ha pedido “máxima cautela”.