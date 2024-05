Gabino Diego: "Cuando ya no puedes colgar todas las fotos en tu casa, eres coleccionista"

"Cuando ya no puedes colgar todas las fotos en tu casa y empiezas a almacenarlas eres un coleccionista", afirma el actor Gabino Diego que este viernes ha recorrido una exposición con fondos propios que se muestra en Palencia dentro del IV Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León.

El actor ha participado en una visita guiada a la exposición de su colección 'Secuencias de una vida', en la que se refleja la personalidad del actor y del coleccionista y se ofrece un relato autobiográfico compuesto por secuencias que, como en una película, van perfilando la personalidad y la sensibilidad del actor.

Otra vocación

A la pregunta de cómo empezó una colección a la que ni siquiera él sabe poner número, Gabino Diego, el actor, se remonta a otro Gabino, el aficionado a la fotografía que se metía en la cama mirando libros de fotografía para zambullirse en la historia que contaba cada imagen.

"Me metía en las imágenes, me hacía preguntas sobre el momento o los personajes", recuerda en declaraciones a los periodistas antes de añadir que no es raro que los actores se inspiren en fotografías para construir sus personajes, "lo han hecho muchos", ha recalcado.

Así empezó su relación con la fotografía. Después tuvo "la suerte" de tener como amigo a Robert Freeman, que hizo las portadas de los discos de The Beatles. Le regaló algunas fotos, empezó a enmarcarlas, a cuidarlas, a conservarlas y a sentirse "un poco coleccionista".

"Cuando ya no puedes colgar todas las fotos en tu casa y empiezas a almacenarlas, eres un coleccionista", bromea.

Un descubrimiento

Luego descubrió a Cristina García Rodero que le enseñó que "el coleccionismo es pasión, es sabiduría, es aprender".

Ella está muy presente en su colección. García Rodero y otros muchos fotógrafos españoles como Leopoldo Pomés, Gabriel Cualladó, Joan Fontcuberta, Francesc Catalá-Roca, Nicolás Muller y Colita, que se mezclan con figuras internacionales como Boubat, Martín Chambi, Elliott Erwitt, Bruce Davidson y Antoine D’Agata.

Son imágenes de niños, mujeres, ancianos realizadas en distintas épocas, momentos y contextos históricos que se mezclan con la vida del actor. "Todo tiene que ver contigo porque son fotos que has elegido tú, no sabes por qué pero las has elegido y por eso tienen que ver contigo", comenta.

En el Museo de Palencia pueden verse 85 momentos de esa colección que el actor comparte en el marco del IV Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que se celebra en la ciudad hasta el próximo 19 de mayo.

Fotografía española

De todas ellas, asegura que se queda con muchas, porque le gustan mucho los fotógrafos españoles, los fotógrafos de los años 60, y sobre todo que se combinen con fotógrafos importantes de otros países porque eso demuestra que "el nivel fotográfico español es impresionante".

Pero lo mejor y lo más bonito, asegura, "es poderlo compartir con la gente". Este mes toca Palencia, una ciudad que conoce porque ha visitado en numerosas ocasiones. Además, por la tarde en el Teatro Principal, Gabino Diego conversará sobre coleccionismo con la coordinadora artística del Festival, María Millán.

Será una oportunidad para hablar de los primeros pasos que se dan para crear una colección fotográfica, los estímulos que aporta el coleccionismo y lo gratificante que resulta todo el proceso hasta poder compartir las fotos con otras personas a través de la organización de exposiciones.

La que estos días puede visitarse en el Museo de Palencia habla de la fragilidad humana, de los cambios y las etapas de la vida, de la inocencia de la infancia, de la sabiduría de la vejez, de los recuerdos, de la condición humana.