García-Gallardo critica los "objetivos de destrucción social" de la Agenda 2030

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha criticado este miércoles los "diecisiete objetivos de destrucción social" de la Agenda 2030 y ha tachado de "migajas" el plan de 43 medidas presentado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, para responder a las protestas del campo.

En un foro organizado por la Junta de Castilla y León titulado 'Desmontando el pacto verde', el vicepresidente de la Junta ha recordado que en junio habrá elecciones europeas, por lo que ha animado a los asistentes a este foro a "ir a votar", pues el resultado de esos comicios determinará las políticas europeas y ha alertado de que lo que hoy va mal "puede ir a peor".

Antes de entrar en este foro, organizado en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid, medio centenar de agricultores y una decena de tractores han trasladado al vicepresidente y al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, algunas de sus reivindicaciones, al tiempo que les han indicado su malestar por el plan presentado por el Gobierno, que consideran insuficiente.

En este encuentro a las puertas del auditorio, el portavoz de estos manifestantes, Carlos Duque, ha recordado al vicepresidente, cuando este ha animado a votar en las próximas elecciones europeas, que estos movimientos del campo no tienen una significación política, por lo que han demandado que no se les use como reclamo electoral.

Pese a ello, ya en el foro, el García-Gallardo ha argumentado que "nadie es ecologista por ponerse un pin de la Agenda 2030" y ha subrayado que "los verdaderos ecologistas" son los que "portan el chaleco verde y defienden lo suyo", ha expresado en alusión a los manifestantes del campo.

A ellos, el vicepresidente les ha pedido que sigan con sus protestas y que "no se conformen con poco" y que sean "ambiciosos" con sus reivindicaciones.

Entre los participantes en el foro, el secretario general de Propollo, Jordi Monfort, ha asegurado que la estrategia verde de Europa no es más que una política de "reducción de la producción": "Quieren reducir la producción un 70 por ciento, pero ¿cómo vamos a alimentar a la población con solo un 30 por ciento útil?", se ha preguntado Monfort, que ha animado a "parar esta vorágine contra la producción animal".

"Cuando no seamos capaces de abastecer las necesidades de consumo de la población y suba el precio de los alimentos, la gente comprará la pechuga de pollo que llegue de Brasil, Ucrania o China", ha apostillado Monfort.