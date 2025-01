El Gobierno de Castilla y León ejecuta el 70,2% de los fondos europeos MRR, con 1.192 millones de euros hasta diciembre

La Junta de Castilla y León ejecutó el 70,2% de los fondos recibidos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, el eje central de los NextGenerationEU, hasta diciembre de 2024, lo que supone 1.192 millones de euros de los 1.698 recibidos.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó en Los Desayunos de Ical, que aunque no hay mucha transparencia comparativa entre comunidades, este año se conoció un informe de ejecución del Gobierno, en el que se situaba a la Comunidad como la tercera que mejor gasta estas partidas en España.

Fernández Carriedo trasladó que todavía falta casi un 30 por ciento de los fondos por ejecutar pero “hay un tiempo por delante para poder hacerlo porque tenemos al menos 2025 y 2026 y, por lo tanto, estos dos años tenemos que hacer el esfuerzo para completar en la mayor medida posible esta ejecución presupuestaria”.

El consejero portavoz recordó que están gestionando convocatorias que en muchas medidas son de ámbito nacional y hay líneas muy complejas y que excluyen muchas situaciones de posibles demandas, por lo que en algunas ocasiones han reclamado al Gobierno que las flexibilizara sin respuesta. Así, comentó que “el tiempo va ya en la cuenta atrás y será difícil que ahora cambios de última hora faciliten en gran medida la mejor ejecución y vamos a concentrarnos con lo que nos queda”.

Carlos Fernández Carriedo aseguró que seguirán “insistiendo en esta flexibilidad” aunque “cada día es menos útil porque el tiempo va a la contra” para exigir, sino se adoptan esas medidas, “algún tipo de reconsideración o de reasignación de fondos hacia las líneas de ayuda que mejor han funcionado, quitando de aquellas otras que peor funcionamiento han tenido porque han tenido menos demanda por parte de los destinatarios”.

Carriedo puso como ejemplos “extremos”, del lado positivo, la líneas de autoconsumo energético, que “han funcionado muy bien”, con ampliaciones constantes de las convocatorias, desde los 38, a los 70 y los 110 millones de euros, en las que “hay más demanda que fondos tenemos”, frente a las dirigidas a comunidades de vecinos para enterrar las líneas wifi, que exige una aportación, y que ha tenido escasa demanda.

El consejero indicó que las líneas que han funcionado bien han sido las de inversión pública, por ejemplo, la de compra de equipamiento de innovación en sanidad o las medidas de ahorro energético en centros sanitarios o educativos y residencias de mayores, en los que se cambia todo el sistema de aislamiento del edificio. “Eso funciona muy bien porque lógicamente es la Administración quien lo lleva a cabo; y funciona algo peor en términos de ejecución cuando es una oferta que se hace al conjunto de la sociedad”, aclaró.

Carlos Fernández Carriedo abundó en que hay iniciativas que son “muy exigentes y muy difíciles” para criticar que “el Gobierno se ha quedado con aquellos fondos de más fácil ejecución”. En este sentido, afirmó que desde Madrid, se gestionan pocos expedientes con grandes importes para grandes empresas, mientras que las autonomías han asumido “lo más difícil de gestionar”, las líneas de cantidades muy pequeñas con muchísimos expedientes.

Con todo, recordó que pese a que el Gobierno ha asumido los grandes proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), por ejemplo, el de la automoción, ya ha necesitado tres convocatorias para garantizar su ejecución, porque “no se ha adaptado a lo que han necesitado las empresas”. Carriedo constató que se trata de subvenciones de “muchísimo importe para muy grandes empresas” mientras que si eso se traslada a comunidades de vecinos, hacen falta “muchos expedientes de muchas cantidades pequeñas y aún así, la gestión de la autonomía está siendo mejor”.

El consejero de Economía y Hacienda también puso de relieve que estos desembolsos a veces incluso “te exigen poner fondos propios adicionales por parte de la Junta y que son líneas que no serían las más importantes y más prioritarias para nosotros”. También dibujó la situación con un caso práctico el consejero, y comentó la aprobación en Consejo de Gobierno de medidas de señalamiento de las líneas de alta tensión para la avifauna, financiado con fondos europeos, una actuación “importante” pero “a lo mejor hay otras cosas muy importantes también que no tienen financiación europea y que no se ha pedido para esta finalidad y sin embargo se ha quedado sin financiación”.

Por último, apuntó a la situación generada por los fondos para poner en marcha medidas que luego no tienen acompañamiento para afrontar el coste de su mantenimiento, y se refirió a la educación de cero a tres años. “Tuvimos unos fondos europeos para poner en marcha la educación de 0 a 3 años para hacer inversiones pero no hay financiación para luego el mantenimiento de los centros. Es de agradecer lógicamente esa asignación pero ahora ya no tenemos ninguna ayuda para el mantenimiento de los mismos”, dijo, para constatar: “Un mantenimiento conlleva un gasto ordinario y ese gasto ordinario no lo tenemos financiado y nos está suponiendo un impacto muy importante a nosotros y a los ayuntamientos también”, concluyó.