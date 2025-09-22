Héctor Palencia exigirá conservar todas las paradas de autobús en los pueblos de Castilla y León

El Partido Popular exigirá este martes en la Comisión de Movilidad del Congreso que se conserven todas las paradas de autobús de Castilla y León, en el aire tras el nuevo mapa concesional que pretende sacar adelante el Ministerio de Transporte de la mano del ministro, Óscar Puente.

Así lo ha manifestado el diputado abulense, Héctor Palencia, durante una rueda de prensa en Ávila donde ha asegurado que en el texto actual no existe una obligación legal para el Ministerio de mantener dichas paradas por lo que se pone en riesgo la conectividad de numerosos pueblos de toda España, y tres de cada cuatro en Castilla y León. "Va a hacer lo mismo que hizo en Sanabria, eliminar paradas de los pueblos de Castilla y León y de Puente ya no se fía ni Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Por este motivo, desde el Partido Popular se van a presentar dos enmiendas transaccionales a la propuesta socialista. Una primera consistente para que "el gobierno no pueda modificar o suprimir rutas o paradas, frecuencias y horarios del mapa concesional vigente a la aprobación de la ley", y una segunda en la que busca reforzar la anterior, señalando que cualquier modificación que pretenda llevarse a cabo debe realizarse únicamente si se alcanza un acuerdo con las comunidades afectadas.