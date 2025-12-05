i-DE refuerza la seguridad y la calidad del suministro eléctrico reduciendo el impacto visual en una de las entradas a Burgos

La entrada a Burgos por la calle Francisco Salinas luce ahora una imagen renovada gracias a la actuación de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, que ha retirado antiguas instalaciones eléctricas aéreas para mejorar la estética urbana, la seguridad y la calidad del suministro.

Con una inversión de 62.000 euros, se ha desmontado un centro de transformación en intemperie, dos líneas de baja tensión y dos vanos de 137 metros de línea aérea de media tensión que atravesaban zonas emblemáticas como el parque del Castillo, junto al Hospital Fuente Bermeja. Además, se ha reconfigurado la red de baja tensión para garantizar el suministro a 83 clientes, adaptando sus contratos a la tensión normalizada.

Esta intervención reduce el impacto visual en una de las principales entradas a la ciudad, refuerza la seguridad vial y moderniza la red eléctrica, asegurando un servicio más fiable y eficiente.

La actuación refuerza el compromiso de i-DE con un suministro seguro y sostenible y se integra en un plan más amplio que contempla nuevas mejoras en el entorno del Castillo de Burgos —Bien de Interés Cultural y punto clave del Camino de Santiago— para seguir avanzando hacia una red eléctrica cada vez más respetuosa con el medio ambiente y el patrimonio histórico.

Más de 246 subestaciones en la comunidad

En Castilla y León, i-DE gestiona más de 50.000 km de líneas eléctricas, cuenta con 15.697 centros de transformación en servicio y 246 subestaciones.

En los últimos años, la compañía ha acometido un ambicioso plan de digitalización de sus redes eléctricas, donde ha convertido sus más de 1,5 millones de contadores en la región y la infraestructura que los soporta, en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización. La digitalización de la red de distribución eléctrica va a permitir más información para implantar medidas adicionales de eficiencia y sostenibilidad energética, de forma comprometida con una acción climática ambiciosa y urgente.

La inversión y el desarrollo de las redes eléctricas, columna vertebral de la transición energética, son una herramienta para atraer industria y generar empleo.