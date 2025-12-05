Morala: "“La ayuda recibida del Plan Montel de la Junta complementará el esfuerzo municipal por mejorar nuestro medio natural”

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, expresa su satisfacción por la inclusión de Ponferrada por primera vez en el Plan Montel de la Junta de Castilla y León que financia la contratación de desempleados para las labores de gestión forestal y cuidado del medio ambiente. “Creo que es de justicia la inclusión de Ponferrada por la gran masa forestal que tiene y como ayuda al esfuerzo en la preservación, mejoras y recuperación de nuestro medio natural y en particular de nuestras zonas arboladas”.

Hasta ahora Ponferrada no estaba incluida al ser un plan que han venido desarrollando las diputaciones preferentemente y el Consejo Comarcal de El Bierzo. Como tantas veces hemos puesto de manifiesto, Ponferrada es un municipio especial entre los grandes municipios de la comunidad por población y por el gran patrimonio natural del que dispone.

“A lo largo de este año hemos insistido en el compromiso de este equipo de gobierno con la ciudadanía y con las pedanías de las zonas rurales del municipio en particular en el trabajo constante para mejorar nuestro entorno, preservar nuestra riqueza natural y prevenir situaciones como las que hemos vivido en este año con los nuevos incendios de sexta generación. Para ello este ayuntamiento contará con personas que trabajarán expresamente en el cuidado de los montes facilitando la realización de esas labores que contribuyen a prevenir, fundamentalmente los trabajos de control y limpieza de la vegetación. Además, los 96.000 € de la ayuda, que se van a gestionar a través de la Concejalía de Medio Ambiente en coordinación con el Área de Medio Rural, tienen también un componente social al ir destinados a la contratación de desempleados que van a realizar una labor encomiable para la sociedad ponferradina”.

“Ayudaremos así a que las labores de mantenimiento de los montes que cada vez se hacen más difíciles para los pueblos por la falta de población y actividad agroganadera se puedan compensar parcialmente con este tipo de trabajos de gestión forestal tan importantes. De ahí que como alcalde haya insistido ante la Junta de Castilla y León y su presidente para que estas ayudas tengan en cuenta la especial situación de Ponferrada. Por ello hay que agradecer la sensibilidad que el presidente Mañueco ha tenido incluyendo nuestro municipio por primera vez para que podamos realizar un mejor aprovechamiento de la acción forestal conjuntando la iniciativa municipal y el apoyo financiero de la Junta de Castilla y León. Ponferrada, sus pedanías y su patrimonio natural lo merecen”.