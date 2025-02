Un informe jurídico avala la separación de León de Castilla

Un informe jurídico encargado por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de León parece que da la razón a los independentistas leoneses. Así lo destacó el líder Grupo Socialista y también alcalde de la capital José Antonio Diez, quien ha señalado que "tenemos la hoja de ruta para conseguir la autonomía de León”. Asimismo, indicó que “sabemos que no va a ser fácil, pero desde que aprobamos en el Ayuntamiento de León la moción leonesista en 2019 nadie nos ha dicho que sea imposible conseguirlo”.

Respaldado por las conclusiones del informe, que también ha sido presentado por los encargados de su estudio y redacción, Alberto Palomar y Gil Manuel Perea, Diez, del prestigioso bufete Broseta Abogados, aseguró que “lo más importante es ahora la voluntad de los leoneses”.

Esta sería imprescindible para elevar a las Cortes Generales el deseo del pueblo leonés de tener su propia autonomía. “El mandato de los leoneses lo tenemos muy claro: han apostado por la 18ª y la Constitución Española nos avala. Está todo recogido en la Constitución. Si se quiere, si hay voluntad política, la comunidad autónoma de León sí es posible”, reiteró Diez quien ha lamentado que “la comunidad actual ha sido fallida y cada año que pasa los leoneses pagamos más ese fracaso. Además, Diez ha animado a la comarca berciana a sumarse a la iniciativa de la autonomía leonesa. “El Bierzo será más Bierzo dentro de una comunidad uniprovincial”, precisó.

La autonomía de León, de interés general para España

El informe jurídico ha sido desgajado por Alberto Palomar, socio del departamento de Derecho Público de Broseta Abogados, profesor acreditado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y magistrado de lo contencioso-administrativo en excedencia, y Gil Manuel Perez, abogado del Departamento. Estos han defendido en su informe, apelando al interés general, la posibilidad de que España pase a tener una 18ª comunidad autónoma. Serían las Cortes Generales ahora las que deberían apreciar ese interés general dado que "la unión artificial de León con Castilla ha acentuado durante 40 años una diferencia entre territorios que está afectando a la cohesión territorial de todo el noroeste de España”.

Un desequilibrio territorial que se ha agravado y acentuado con el paso de los años al haberse desmantelado los ejes económicos de desarrollo del noroeste peninsular, lo que a su vez ha provocado una brecha socioeconómica entre ambos territorios insalvable con la actual configuración del mapa autonómico.

Esa mayor actividad económica potencial de León que se produciría de tomar sus propias decisiones en el nivel autonómico de gobierno no solo beneficiaría a la provincia de León y, por ende, al conjunto del Estado, si no que, al tratarse de un punto geográficamente estratégico por su ubicación, redundaría positivamente en otras provincias limítrofes, tanto de la propia comunidad autónoma de Castilla y León como de otras contiguas, Asturias y Galicia. Esta situación, en suma, habría supuesto que España haya dejado de recibir fondos europeos por no tener un mapa autonómico que responda mejor a su realidad geográfica, histórica y política. Y precisamente la historia avala también la autonomía de León, un antiguo reino medieval del que en su día se desgajaron Castilla y Portugal.

El artículo 144 de la Constitución Española

Alberto Palomar ha hecho hincapié en que “la Carta Magna no limita ni prohíbe la aplicación del principio voluntario de autogobierno que originó la conformación de los entes territoriales”. A este respecto ha hecho alusión al artículo 144 de la Constitución Española en el que se recogen supuestos expresamente pensados en clave de futuro.

“En definitiva, se puede afirmar que ante la propia ausencia de precepto constitucional que prohíba una alteración de los límites territoriales puede darse una potenciación e interpretación extensiva del principio de voluntariedad ampliamente reconocido en la jurisprudencia constitucional”, explicó Palomar.

“Tenemos que llevar la voz de los leoneses a las Cortes Generales”

José Antonio Diez ha defendido la autonomía de León “no solo por la identidad leonesa y la vertebración del territorio, también como un derecho constitucional, un derecho de las leonesas y los leoneses”. Por ello, Diez ha avanzado que asistirá a la manifestación del próximo 16 de febrero y también al Congreso Autonómico del PSOE. “Seguiremos haciendo una importante labor que comenzamos en 2019 y que, además, va teniendo sus frutos. No hay ningún foro que se haya celebrado en el que no haya defendido la viabilidad de León solo y el autogobierno”, ha expresado el líder de los socialistas en León. Este ha recordado las represalias del PSOE con quienes votaban al principio a favor de la autonomía leonesa. “Ahora ya se ha aprobado en Diputación, ahora ya son casi 60 los ayuntamientos que han dicho sí a la autonomía de León. Lo próximo tiene que ser llevar la voz de los leoneses a las Cortes Generales y seguir avanzando”, afirmó.