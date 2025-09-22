El Instituto Berit de la UCAV presenta el ciclo formativo de familia y esperanza

El Instituto Berit de la Familia de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el Ciclo formativo ‘Familia y Esperanza: claves para fortalecer la familia y renovar la sociedad’, organizado junto a la Cátedra ‘Abilio de Gregorio’. Consta de 8 sesiones que se celebrarán con una periodicidad mensual y que podrán seguirse tanto de manera presencial en la UCAV como vía streaming.

La directora del Instituto Berit de la UCAV, Concepción Albarrán, ha explicado el objetivo de este ciclo, “servir de apoyo a las familias y formarlas para que puedan cumplir mejor su función educadora”. Los destinatarios son las familias, los educadores y la sociedad en general, ya que “todos somos miembros de una familia”. “Sería ideal que acudieran presencialmente, porque queremos seguir una metodología de trabajo muy participativa”, ha añadido.

El ciclo se puede realizar de manera integral o acudir a sesiones concretas. Quienes participen en todas tienen opción de conseguir un certificado al final de este programa. Y podrán hacerlo tanto personas que formen parte de la Universidad como aquellos interesados de otros lugares.

La conferencia inaugural tendrá lugar el 25 de septiembre bajo el título ‘La familia, esperanza de la sociedad’. La seguirán les sesiones ‘La importancia de las virtudes en la vida personal y familiar’, ‘La prudencia: aprender a decidir bien en familia’, ‘La justicia: relaciones familiares y sociales basadas en el respeto’, ‘La fortaleza: educar para superar las dificultades’, ‘La templanza: educar para la libertad interior’ y ‘Más allá de las cardinales: otras virtudes necesarias en la familia’. La conferencia de clausura, ‘Educar en virtudes: sembrar esperanza para la sociedad’, se celebrará el 14 de mayo de 2026.