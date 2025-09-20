La Junta defiende el potencial de la moda de Castilla y León que genera 200 millones y más de 2.300 empleos

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha podido conocer las nuevas colecciones de algunos diseñadores de Castilla y León y ha participado en varios actos promocionales en los que ha destacado la creatividad y el talento de la moda de Castilla y León, con un peso muy significativo en la economía y el empleo de la Comunidad. Durante su visita, la consejera ha estado acompañada por la secretaria general de la Consejería, Saturnina Moro, y del secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban.

El sector de la moda y el textil de Castilla y León está formado por más de 500 empresas, que representan casi el 5 % de la industria de la Comunidad. Anualmente, genera una facturación que supera los 200 millones de euros y da empleo a más de 2.300 personas, de los que más de 600 son autónomos. En el ámbito de la internacionalización, las exportaciones del sector, sumando del textil, confección, piel y calzado, han alcanzado los 170 millones de euros en el último año cerrado..

La consejera de Industria, Leticia García, conversa con Fely Campo Juan Lázaro Ical

La Junta de Castilla y León mantiene un firme compromiso con este sector que, además del peso económico, contribuye a dar valor al talento y a la marca Castilla y León, tanto a nivel nacional como internacional, con creaciones de calidad, sostenibles, y de extraordinario diseño.

Fortalecimiento, proyección y promoción del talento

La titular de la Consejería ha señalado que la apuesta de la Junta por el sector tiene también su reflejo en el proyecto Uniendo Moda, financiado por la Administración autonómica con cerca de un millón de euros y promovido por CEOE. A través de esta iniciativa se busca fortalecer la industria textil, impulsar el talento creativo de la Comunidad y generar nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, Castilla y León ha reforzado su posición en la MBFW, con diez diseñadores que están exponiendo su trabajo en el stand habilitado, entre ellos, Lucía Jurado – Alta Artesanía, Tocados Zeleste y Concha Ceballos, que están presentado sus colecciones durante la jornada de este sábado.

Adicionalmente, cuatro creadores de la Comunidad, incluyendo a Fely Campo (Salamanca), María Lafuente (León), Baro Lucas (Valladolid) y Guillermo X (Burgos), están mostrando sus colecciones con desfiles propios en la pasarela, lo que genera una amplia difusión de la marca Castilla y León..

Autoridades de Castilla y León y Salamanca que han asistido al desfile de Fely Campo en la Mercedes-Benz Fashion Week Juan Lázaro Ical

Dentro del proyecto Uniendo Moda este año se ha apostado por una mayor presencia en eventos nacionales e internacionales, tales como la Semana de la Moda de París, la feria profesional KM.0, los Premios Nacionales de la Moda, y las dos ediciones de la Mercedes Fashion Week. Una apuesta que ha garantizado la presencia agrupada de diseñadores y empresas de la comunidad en eventos de alto impacto.

Se continúa impulsando el talento joven y emergente con una nueva edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores de Castilla y León, que tendrá lugar en octubre de 2025 durante la Pasarela Uniendo Moda que se celebrará en Burgos.

Además, a lo largo de 2025, se han organizado talleres especializados en temáticas claves para el sector, como Branding y redes sociales, gestión empresarial, la aplicación de la Inteligencia Artificial al diseño, o la artesanía y sostenibilidad. De este modo, se pretende orientar a los emprendedores y jóvenes diseñadores hacia nuevos mercados, trabajar en su estrategia de crecimiento, otorgarles visibilidad y anticiparse a los nuevos desafíos a los que se enfrentan.

Actuaciones que responde a la voluntad de la Junta de dar visibilidad a este sector y reforzar su potencial consolidando a la Castilla y León como un referente cada vez con mayor peso dentro del panorama nacional de la moda.