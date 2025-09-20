Valladolid acoge NEVEN, el evento que reúne a más de 50 autores y sus primeros libros

El Museo de la Ciencia de Valladolid se ha convertido en punto de encuentro de la creatividad, la estrategia y la inspiración con la primera edición de NEVEN, un evento que ha reunido a más de 50 empresarios que han presentado los libros que han escrito durante un intenso proceso de tres meses.

El acto ha comenzado con la bienvenida de Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid. “No viniste a escribir un libro. Viniste a transformarte”, resume la filosofía del proyecto, que pone en valor el libro como un vehículo de cambio personal y profesional. NEVEN no es una escuela tradicional de escritura, sino una comunidad de empoderamiento, ventas y visibilidad. Su propósito es ayudar a profesionales y emprendedores a convertir su historia en una herramienta estratégica: un libro que no sólo transmite conocimiento, sino que también sirva para posicionarse, comunicar con autenticidad y monetizar desde el primer día.

Un viaje compartido que cambia vidas

El nacimiento de NEVEN se describe como un viaje en autobús colectivo en el que cada participante se subió con una mochila llena de dudas, miedos y sueños. A lo largo de tres meses, los autores han compartido risas, vértigos y aprendizajes hasta llegar a un destino común: ver su historia convertida en un libro con impacto.

En palabras de Rosa Montaña, fundadora de NEVEN y mentora de los participantes: “Gracias por no bajaros del autobús. Por compartir vuestro talento, vuestras dudas, vuestras ganas, vuestros miedos… y por hacer de este proyecto algo irrepetible.”

Para guiar este recorrido, los autores contaron con manuales prácticos como 30 claves para crear, escribir y vender tu libro, 13 claves para monetizar tu libro o 30 errores que te impiden vender tu libro, que sirvieron de brújula en este proceso transformador.

Libros con alma, autores con propósito

Los libros que se presentarán en NEVEN son obras de no ficción escritas desde la experiencia, con un enfoque práctico y transformador. Cada título refleja la voz de su autor o autora, y aborda temas tan diversos como el emprendimiento, la salud, la maternidad, la comunicación, el liderazgo o la superación personal.

Más allá de la publicación, estos libros nacen con una misión clara: ser herramientas de impacto. En NEVEN no se trata de escribir por escribir, sino de dejar huella:

- Vender programas, productos o servicios.

- Comunicar desde la esencia y la autenticidad.

- Posicionarse con autoridad sin pedir permiso.

- Transformar historias personales en referentes colectivos.

Valladolid, epicentro de la inspiración y la estrategia

La celebración de NEVEN en el Museo de la Ciencia de Valladolid no es casual. La ciudad será testigo de cómo más de 50 personas corrientes se han convertido en autores y autoras con un mensaje extraordinario que compartir.

“Un libro no es simplemente un libro. Es una herramienta, una estrategia de visibilidad, un altavoz para tu mensaje, y sí, también una fuente de ingresos si sabes usarlo con cabeza y corazón”, explica Montaña.

Con esta primera edición, NEVEN se consolida como un evento de referencia que combina literatura, emprendimiento y desarrollo personal, y que aspira a repetirse cada año para seguir sumando nuevas generaciones de autores.