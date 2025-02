El PP lamenta el discurso de Pollán y pide "que se vaya"

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, criticó al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, por su "falta de respeto total y absoluta" a la institución por pronunciar un discurso en clave "de campaña" electoral como candidato de su partido y le ha pedido "que se vaya" del Parlamento regional

En la ronda de comparecencias posterior al acto conmemorativo del Estatuto de Autonomía, Gavilanes calificó de "lamentable" que Pollán haya convertido este acto en "el primer acto de campaña de Vox" en el que se "postura como candidato".

El dirigente del PP reclamó un "discurso más institucional": "No está a la altura del cargo que ostenta", ha resumido el portavoz del PP, quien ha ironizado con que Pollán ha presumido de tener una actividad profesional anterior a la política, por lo que "tiene donde ir".

En la misma línea, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, reprobó a Pollán que la intervención no fuera “institucional” y le acusó, “como miembro de la extrema derecha, de no respetar a las instituciones, a la vez que lamentó que no se centrara en problemas de la Comunidad, como la sanidad, igualdad territorial o reto demográfico. “Es una pena”, lamentó.

En cuanto a la propuesta de Medalla al Mérito Parlamentario para el procurador Javier Carrera, Ricardo Gavilanes, defendió que la propuesta “nunca se llevó” a la Mesa de las Cortes ni a la Junta de Portavoces por parte del presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, por lo que el Partido Popular no pudo votar a favor: “Ni siquiera se nos preguntó”.

Gavilanes consideró estas declaraciones de Pollán como una “falta de respeto total y absoluta” por realizarse en un discurso que “tiene que ser más institucional”, y consideró “incoherente” la postura del presidente de las Cortes: “No está a la altura del cargo que ostenta”.

En el caso concreto de la frustrada concesión de la Medalla al Mérito Parlamentario a Carrera, el portavoz popular recordó que “nunca se llevó la propuesta a la Mesa de las Cortes ni a la Junta de Portavoces por parte del presidente de las Cortes”, por lo que “no se pudo votar si se estaba de acuerdo”. “Ni siquiera se nos preguntó”, subrayó.

“Todos hemos lamentado la pérdida de un gran compañero como Javier Carrera, una persona afable que luchó hasta el último minuto de su vida dentro del parlamentarismo y que merece el máximo de los respetos”, planteó Gavilanes, que pidió de nuevo “coherencia” a Pollán y concluyó: “No nos parece de recibo la actitud que se ha llevado a cabo. Todavía estamos esperando el discurso institucional”.

Críticas de Igea y Fernández

Por su parte, y pese a mostrar su desacuerdo con el discurso general de Pollán, los procuradores del Grupo Mixto, Francisco Igea y Pablo Fernández, manifestaron su apoyo a “alguna verdad” desvelada por el presidente de la Cámara, en relación a la concesión frustrada de la Medalla al Mérito Parlamentario a Javier Carrera, tachando de “infame” que el PP “haya tratado de echar la culpa de que no haya salido adelante la Medalla a quien ha intentado sacarla adelante”, informa Ical.

“Nosotros estábamos de acuerdo con la concesión”, apuntó Fernández, mientras Igea se descargó contra la “miseria moral” de la que acusó al PP por “intentar echarle la culpa a quien lo proponía”. “Es la razón por la que el PP ha permanecido en silencio durante los aplausos, porque no le gusta que le pongan las vergüenzas al aire”, concluyó.