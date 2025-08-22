Sin llama ni humo el incendio de Candelario (Salamanca), que sigue en nivel 1

El incendio de Candelario (Salamanca), que llegó de Cáceres el pasado lunes, ha amanecido este viernes sin llama ni humo, después de que ayer se diera por estabilizado por la tarde, aunque se mantiene en nivel 1.

De los 36 medios que llegaron a trabajar en este fuego, continúan seis, entre ellos un medio aéreo para evitar nuevos focos y reproducciones como los que hubo el jueves por la mañana.

El incendio ha llegado a un área de piedra y matorral que ya se vio afectada hace tres años, lo que reduce el riesgo de propagación rápida, y los técnicos han explicado que aún es pronto para saber cuánto ha afectado a la provincia de Salamanca pero "todo parece indicar que la afección es más bien pequeña".

En este fuego, el servicio Infocal de Castilla y León tiene mando unificado con el Infoex de Extremadura y casi toda la actuación se ha desarrollado en Extremadura.

El Ayuntamiento de Candelario ha mantenido una comunicación constante en su Facebook para tranquilizar a vecinos y residentes sobre que el municipio era un lugar seguro y ayer expresó su satisfacción por que las llamas no llegaran a la vecina localidad de La Garganta.

Unas 300 personas se concentraron ayer en la plaza Mayor de Salamanca para sumarse a las protestas contra la Junta de Castilla y León por la gestión de los incendios que han asolado la comunidad.

Salamanca vivió la semana pasada momentos con cinco incendios de nivel 1 y 2 al mismo tiempo, entre ellos el de Cipérez, que con 10.500 hectáreas arrasadas se sitúa como el mayor desde que hay registros en la provincia.