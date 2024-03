Localizan a un niño se seis años a las cinco de la mañana solo en las calles de Palencia

La Policía Local de Palencia localizó a un menor de seis años que caminaba solo a las 05.55 horas en la calle Mancornador de la capital. El niño dijo que no encontraba a su madre y los agentes se encargaron de verificar que el menor no necesita asistencia sanitaria. Además, la policía comprobó que en el domicilio facilitado por el niño no hay nadie.

La madre, de 36 años, se personó a los 20 minutos del aviso pero sin aclarar el motivo de dejar solo al niño. Es por eso que el caso fue puesto en manos de la Unidad Agente Tutor para que que se encargara de las diligencias oportunas para verificar la posible situación de desamparo del menor.

Se da la circunstancia que hace unos día la Policía Nacional detenía en Palencia a un matrimonio como presuntos autores un delito de abandono de menores en Palencia. El padre mandó a sus hijas, de seis y ocho años, semidesnudas a comprar comida a un supermercado de la ciudad.

Cuando los agentes se personaron en el lugar de los hechos, las niñas ya estaban siendo atendidas por los empleados del supermercado una vez se constató su estado de suciedad, semidesnudez y abandono, se procedió a su traslado a comisaría para continuar con las gestiones.