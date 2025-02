Luis de la Fuente: “La Federación es un referente y necesitábamos tranquilidad y una cabeza visible”

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, fue el protagonista de un nuevo desayuno de la APDV en la SD Hípica de Valladolid, donde analizó todos los temas de actualidad en un deporte tan mediático. Riojano de nacimiento, del Athletic de corazón y muy orgulloso de su país y sus gentes, reconoció que la “Federación es un referente y necesitábamos tranquilidad y una cabeza visible”.

El hombre que ha vuelto a hacer a la selección masculina campeona de Europa habló de su último paso por Valladolid, marcada por la lesión de Gabi. “Fue duro, pero nos dio una fortaleza tremenda. En aquel momento actuamos como una familia, nos hizo mucho más fuertes y sirvió de pegamento. Luego los resultados refrendaron esa situación”.

Y es que para Luis de la Fuente “en la vida no hay nada fácil y en el fútbol tampoco. Nada en la vida se consigue sin sufrimiento”. Una palabra que, curiosamente, tiene para el un valor positivo. “El sufrimiento en el deporte es bueno, porque te hace estar alerta y despierto”.

Sin embargo, rechazó de plano la palabra fracaso y el uso excesivo que se hace de ella en los medios de comunicación. “No creo en el fracaso, desde el momento que uno lo da todo. Ganar es muy complicado y hay que desdramatizar la derrota. Fracasa el que no lo intenta”.

Recién renovado como seleccionador, dice estar feliz en su puesto y descarta volver, por el momento, volver a un club. “Soy cortoplacista, disfruto el hoy. Voy quemando etapas hasta llegar donde he llegado. Llegué a la Federación en 2013, iba para tres meses y llevo 13 años. Estoy donde quiero estar. No sé lo que pasara en el futuro”.

Luis de la Fuente fue el primer jugador “no vasco” que jugó en el Athletic. “Me fui de Haro con 15 años y con 18 años ya debuté en Primera”. Sin embargo, tampoco se plantea regresar al conjunto vizcaíno. “Estuve 18 años de jugador, de delegado de club y de entrenador. Ya tengo la vanidad cubierta. He ganado títulos y he estado en la Gabarra”, y reiteró que “disfruto con lo que hago hoy”.

A la hora de abordar los temas de actualidad no pudo pasar por alto su paso por los juzgados para declarar en el caso de Jenni Hermoso. “Fui, declaré, dije lo que vi y nada más. No es agradable ir a un juzgado, pero como ciudadano debo ir”, afirmó antes de asegurar que “me gusta que me examinen en el campo, pero no en sitio donde no estas acostumbrado”.

Tampoco pasó por el alto la polémica arbitral de las últimas semanas y el comunicado del Real Madrid. “Para mí los árbitros españoles son los mejores del mundo. Dicho esto, si el Real Madrid estima oportuno emitir un comunicado, me parece bien. Cada uno tiene que defender sus intereses”.

Sobre la situación de la Federación y la elección del nuevo presidente, Luis de la Fuente afirmó que “se ha necesitado tranquilidad desde hace mucho tiempo, y por fin tenemos tranquilidad y estabilidad. La Federación es un referente en muchas cosas y necesitamos una cabeza visible”.

Pablo Amo y Alkorta

Curiosamente, en medio del acto de la APDV se conoció la salida de Pablo Amo como ayudante del seleccionador. “Pablo amo es mi hermano y mi amigo, y ahora tiene la opción de ir a entrenar a Catar. Yo le he dicho que adelante y estoy seguro que lo va a hacer muy bien”. Eso sí, no quiso desvelar el nombre de su sustituto, como tampoco quiso confirmar la llegada de Rafa Alkorta como nuevo director deportivo de la Federación. “Rafa Alkorta ha sido compañero mío y respondo, pero no es una decisión mía”, aunque sigo quiso dejar claro que “queremos que se elija al mejor, porque es algo de vital importancia”.

En menos de un mes, Luis de la Fuente tendrá que dar una nueva lista de convocados, y aunque no quiso dar nombres “porque falta mucho y pueden pasar muchas”, sí afirmó que “tenemos unos códigos de selección que son innegociables. O los aceptan o a ese jugador no se selecciona”. Entre esos códigos está “formar equipo, ser generoso y solidario. El talento tiene que estar al servicio del equipo”.

Además, dejó claro no tiene necesidad de dar explicaciones sobre los que convoca o los que no. “La gente no conoce la situación de cada caso. Es cierto que hay una relación más íntima con unos que con otros, pero yo no puedo estar llamando a todos para darle explicaciones. En algún caso puede que yo hable, pero por una relación especial que pueda tener”. Sí matizó que “si llamo a todos los jugadores que se lesionan, porque son los que necesitan apoyo”. Dicho esto, aseguró que “los futbolistas saben cómo soy y la relación que tengo con ellos. Me llevo muy bien con los que vienen, e incluso los que no vienen” Y es que, según Luis de la Fuente, “es muy difícil entrar en la selección”.

Para hacer esa lista, el seleccionador trabaja con 60 nombres y ve unos 40 partidos por semana. “En mi primer año de seleccionador, y en los primeros seis meses, visité todos los campos de Primera. Pero ir a los campos es poco práctico. Verlos en mi casa me permite ver 10 partidos en un fin de semana”.

A preguntas de los presentes habló de Yamine Lamal, “un chico de apenas 17 años que tiene que madurar”. Por eso reconoció que “no son buenas las urgencias o las presiones. Las criticas le van a llegar y además de manera descarnada y necesita un entorno que le ayude a gestionar eso. Esta en un proceso muy importante”. Con todo, aseguró que es “un chico especial y tiene una madurez especial”.

En esa referencia a las críticas de la prensa se le preguntó por las que el propio seleccionador pueda recibir. “Veo cosas que no se refieren a mí. No veo nada que pone Luis de la fuente. Eso me permite ser libre y no influenciable y me permite tener libertad en mis decisiones”.