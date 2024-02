Mañueco apuesta por el PP para dar la mayor estabilidad a Galicia

Una gran movilización y votar en masa. Es lo que ha pedido el presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al participar en un mitin de campaña acompañando al candidato popular, Alfonso Rueda, de cara a las elecciones gallegas que tendrán lugar este próximo domingo.

Una intervención que ha tenido lugar en la localidad orensana de Barco de Valdeorras, y donde ha comenzado su participación teniendo un recuerdo especial para los dos guardias civiles asesinados el pasado viernes en Barbate, al ser arrollados por una narcolancha, para asegurar que quien no acuda a votar este domingo debe saber que da su apoyo al multipartidismo y, también, que el lunes no se vota y no puede convertirse en «un día de lamento».

«Debe haber una victoria clara y rotunda y solo se consigue votando en masa, cada voto es único y decisivo», ha insistido Fernández Mañueco que ha recordado las buenas relaciones existentes entre la Xunta de Galicia y la Junta y los proyectos en los que trabajan ambos Gobiernos como son la lucha contra la despoblación, el Corredor Atlántico, las infraestructuras o la calidad de los servicios públicos, a lo que ha unido que se trata de dos comunidades que «no ponen muros».

Es por ello, que ha arengado a los presentes a este mitin a una gran movilización con el fin de seguir manteniendo en Galicia un gobierno de estabilidad liderado por un presidente que tiene experiencia en la gestión.

Como vecino, presidente de la Junta y español, Fernández Mañueco ha manifestado que quiere estabilidad política, que ofrezca seguridad a las familias, tranquilidad a los empresarios y al medio rural en la Comunidad vecina».

«Cuando veo a Alfonso Rueda, veo a Galicia», ha asegurado, para calificar a su homólogo y candidato gallego como «un presidente serio y con personalidad propia que defiende los intereses de Galicia y de España», ha señalado en declaraciones recogidas por Ical.

Certidumbre y eficacia

En esa línea, manifestó que si los gallegos quieren servicios públicos de calidad, crecimiento económico, creación de empleo y políticas de apoyo a las familias deben votar a Alfonso Rueda, porque ha afirmado que ofrece «certidumbre, gobernar con eficacia y mejorar la calidad de vida» de las personas vivan en ciudades o aldeas. Según Fernández Mañueco, que insistió en que esta campaña es gallega no nacional, Rueda defiende a «Galicia sin complejos, sin estridencias, con liderazgo y con su enorme experiencia».

«Que sabe como llevar el timón del barco». «Conoce el corazón de Galicia y quien mejor que él para defender el futuro de Galicia en un momento de turbulencias en España», ha remachado.

Defensa del campo

Por último, Fernández Mañueco ha acabado su intervención afirmando que la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León defienden a los agricultores y ganaderos «hartos de las mentiras de Sánchez» y también «estamos» con los pescadores.

«Galicia rueda, Galicia funciona, Galicia no para», ha concluido su intervención, en un acto en el que escuchó del presidente y candidato la buena relación de hermandad existente entre ambas comunidades vecinas.