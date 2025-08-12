Mañueco, sobre los incendios: "Responderemos rápido y de manera generosa; no dejaremos a nadie atrás"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha interrumpido sus vacions en Cádiz para regresar a Castilla y León y ponerse al frente de la situación contra el fuego, con las provincias de León y Zamora cercadas por las llamas, con cerca de cuatro mil personas desalojadas.

Mañueco presidía ayer por la noche en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) en la que se ha analizado la situación de la decena de incendios forestales que permanecen activos en las provincias de León y Zamora, uno de ellos de entidad autonómica.

Fernández Mañueco ha agradecido la labor de todos los efectivos que trabajan en las labores de extinción, también procedentes de otras comunicades autónomas y de Portugal, y ha destacado la solidaridad y el compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas afectadas, así como con la recuperación de los daños materiales y la restauración de los entornos naturales y culturales.

Además, lanzaba un mensaje de “esperanza hacia el futuro” y garantizaba que su Gobierno estará en la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios. “Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido, y lo vamos a hacer de manera rápida y de manera generosa sin dejar a nadie atrás”, afirmaba, contundente.

Mañueco avanzaba que ya se está trabajando para solventar la situación existente en relación a los daños y recordaba al respecto ayer por la mañana tuvo lugar una reunión con los alcaldes de la comarca de El Bierzo, de la provincia de León, para detallar qué instalaciones públicas o particulares se han podido ver afectadas.

El presidente confirmaba que son varias las viviendas afectadas por las llamas tanto en el Cubo de Benavente, tres, como en el municipio de Las Médulas, y explicaba que había alguna granja, algún pajar y alguna otra instalación, aunque todavía están haciendo recuento.

Además, explicaba que la prioridad número uno ha sido la de salvaguardar la vida tanto de los vecinos de los municipios afectados como de quienes trabajan en la extinción.

Casi cuatro mil desalojados

En estos momentos diez incendios activos afectan a las provincias de León y Zamora, uno con entidad autonómica, el que se inicio Molezuelas de la Carballeda y que pasó al lado leonés, que han obligado a desalojar 23 localidades, con 3.780 personas afectadas. En concreto, 3.170 vecinos afectados de 16 localidades en la provincia de León ,y 610 en siete en la provincia de Zamora.

Mañueco aseguraba que, en general en toda Castilla y León, pero en particular en Zamora y León, han vivido estos días en unas condiciones “extremas” en lo meteorológico, con una “bola de fuego” de Las Médulas.

Si, bien destacaba que esta noche se ha abierto una "ventana de oportunidad” y que parece que las condiciones climatológicas dan un respiro, van a bajar las temperaturas” y eso va a permitir “humedecer el entorno” con unos vientos que van a calmarse y se espera que se puedan “controlar” los dos peores incendios

También dejaba claro que hay una clara intencionalidad en varios de los incendios en León, en el de las Médulas concretamente, y el de Zamora de Molezuelas de la Carballeda.

Respecto a este último, señalaba que es como si hubiera surgido el incendio otra vez de cero cuando lo que se había hecho a lo largo de la noche había sido fantástico y se había perimetrado perfectamente.

También defendía el trabajo de su Ejecutivo para reforzar el operativo contra incendios y recordó los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social, para remarcar los 74 millones de euros que han invertido este año en prevención. Y añadía que gracias a esos acuerdos se ha duplicado el esfuerzo económico en la lucha contra las llamas, de 65 a 130 millones de euros, con 4.200 personas que trabajan en el operativo ordinario, y 1.200 directamente. Asimismo, indicó que al finalizar la temporada de incendios abordarán, como siempre, un análisis en profundidad de todo lo ocurrido, sobre todo dentro del Diálogo Social

Por último, agradecía a todas las personas que están trabajando por luchar contra la extinción de este número de incendios, 69 este fin de semana en toda Castilla y León, fundamentalmente en la provincia de León y en la de Zamora. Y hacía extensivo ese agradecimiento a las personas que desde distintas instituciones, Cruz Roja, Protección Civil, los bomberos de las diputaciones provinciales, de las entidades locales, del Consejo Comarcal del Bierzo, de ayuntamientos y mancomunidades, del Ejército de España, de la Unidad Militar de Emergencias, las BRIF y las ELIF, y destacó el trabajo de la Guardia Civil, como “imprescindible para el desalojo y la organización del tráfico y de las personas”.

También trasladaba su gratitud por la colaboración de otras comunidades autónomas como Galicia, Extremadura, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha así como Portugal.