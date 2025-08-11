Zamora y León, cercadas por las llamas

Lunes complicado contra el fuego como no se recuerda en tiempo en Castilla y León, numerosos incendios de gravedad en las provincias de Zamora y León, más de dos mil personas desalojadas de varios municipios y carreteras cortadas.

Si no es el fin del mundo, se le parece mucho a lo que se está viviendo en estos momentos en estas zonas de la comunidad.

Y es que al menos cinco localidades tuvieron que ser desalojadas esta tarde en Zamora y otras siete en León con miles de afectados por dos grandes incendios.

El incendio iniciado en la tarde de ayer en Molezuelas de la Carballeda, que se mantiene en nivel dos después de haber arrasado ya unas 3.500 hectáreas y de calcinar varias viviendas y una nave en la localidad de Cubo de Benavente, continuó complicándose por las condiciones meteorológicas y además de saltar a la provincia de León obligó al desalojo de unos 200 vecinos de Congosta, que al igual que los de Ayoó de Vidriales se encontraban confinados como medida de precaución.

La Delegación del Gobierno informó asimismo de que se evacuaron las localidades de Villageriz y Alcubilla de Nogales; que se derivaron a Camarzana de Tera, y prosigue el cierre de la ZA-P-2554, así como la vía de Fuente Encalada a la provincia de León ZA 110, informa Ical.

No obstante, las 700 personas que en la tarde de ayer fueron desalojadas de Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente y Uña de Quintana, pudieron regresar esta mañana a sus casas acompañados por la Guardia Civil, al igual que lo hicieron los de Congosta, aunque esta tarde han vuelto a ser evacuados.

En cuanto a la provincia de León, este incendió obligó a decidir la evacuación de unos 1.700 vecinos de las localidades de San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500). La Junta informó de que quienes lo necesitasen serían ubicados en el pabellón municipal de La Bañeza.

El operativo de extinción trabaja para evitar que se junten los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera (León), ambos declarados nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), que obligaron a desalojar varias localidades. “Es una situación excepcional con muchos incendios muy graves” subrayó el portavoz del Puesto de Mando Avanzado. Cabe recordar que también el incendio declarado ayer en Paradiña (Villafranca del Bierzo) está en nivel 2 y hasta allí se han desplazado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Asimismo, la Delegación del Gobierno informó del corte total por humo y polvo de los incendios de la carretera N-536 desde el kilómetro 21 en Carucedo al siete en Priaranza del Bierzo, en ambos sentidos; y la LE-111 en el kilómetro 2 en Nogarejas, en ambos sentidos hacia Benavente.

Además, un incendio declarado esta tarde en Puercas, en Zamora, pasó a nivel dos y se tuvo que desalojar a la población a Alcañices y a cortar la carretera que va de esta población a Ferreruela, la ZA-P-2433, según confirmaron fuentes de la Junta de Castilla y León. Asimismo, la Delegación del Gobierno informó de que se evacuó también la localidad de San Martín de Tábara.

Cabe destacar que la UME se desplegó también en el incendio de Paradiña. Asimismo, el Ayuntamiento de León puso a disposición sus medios para extinguir los incendios que asolan la provincia. A los trabajos de extinción se unen los Bomberos de la ciudad con un vehículo pick-up, una autobomba, un cabo y tres bomberos que se trasladan a la zona de Castrocalbón.

Incendio en Las Médulas Cedida por David Voces Olego Agencia EFE

Las Médulas, en nivel 2

De nivel 2 siguen asimismo el incendio de Yeres, que afecta al espacio natural de Las Médulas -Patrimonio de la Humanidad- y que se encuentra en una situación "complicada", tras haber arrasado alrededor de 1.500 hectáreas, devorando mucha vegetación pero sin afectar a las minas de oro romanas.

Y el de Llamas de la Carballeda, frente al que se trabaja para evitar que ambos fuegos se unan, dada la proximidad de las diferentes lenguas de fuego.

En estos momentos son cinco las localidades de Las Médulas que están desalojadas (Voces, Carucedo, Yeres, Orellán y Santalavilla) y hay otras dos que están confinadas (Borrenes y La Chana).

En León también están activos y de nivel de gravedad potencial 1 los fuegos de Orallo y Fasgar, y activos pero de nivel cero en Anllares del Sil, Cabañas de la Dornilla y Villavieja.

Dos fuegos en Palencia y Ávila

La situación del operativo contra incendios forestales de Castilla y León, con más de una treintena de fuegos en los que han trabajado este lunes, se completa con otros dos incendios de nivel 1 de gravedad: el de Resoba, en la Montaña Palentina, y el de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, que precisamente hoy ha bajado de nivel de gravedad.

Solo para los incendios de León, Zamora y Palencia se han movilizado esta jornada en torno a 1.300 efectivos, de un operativo de más de 4.000