El barrio Los Cuarteles, epicentro de la creatividad y la innovación en Valladolid

Día importante para la Escuela Superior de Diseño ESI de Valladolid, que da un paso decisivo en su historia con la apertura de su nuevo campus en el barrio Los Cuarteles.

Un entorno en plena transformación que se convertirá en el nuevo epicentro de la creatividad y la innovación en Valladolid.

Y es que este lunes arrancan las clases en unas instalaciones modernas, diseñadas para potenciar la formación en Diseño Gráfico, Moda e Interiores.

El nuevo campus responde a las necesidades académicas de los estudiantes y simboliza el compromiso de ESI con el futuro de la ciudad.

“Queremos que nuestros alumnos vivan la experiencia de aprender en un espacio que inspira, dentro de un barrio que, como ellos, está comenzando una nueva etapa", destaca Beatriz Hernández, directora de Marketing.

Con la llegada de ESI a Los Cuarteles se refuerza el desarrollo de este barrio emergente, integrando educación superior, talento joven y tejido social en una misma dirección.

"La Escuela afronta una etapa llena de retos y oportunidades, y el nuevo campus será un punto de encuentro entre estudiantes, empresas y la sociedad, que consolidará a Valladolid como referente en formación en diseño", afirman desde la Escuela Superior de Diseño.