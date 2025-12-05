Mañueco: "Queremos a los mayores de Castilla y León conectados entre sí y con la sociedad"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en la entrega de 1.118 de las 1.200 pantallas interactivas que el Ejecutivo autonómico ha adquirido para fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada. La cesión se ha realizado en La Lastrilla, Segovia, a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, que aglutina a 1.542 asociaciones, por un periodo de cuatro años prorrogables por otros cuatro. La inversión ha superado los tres millones de euros y las 82 pantallas restantes se instalarán en los centros de día y residencias dependientes de la Junta.

Durante el acto, el presidente del Ejecutivo autonómico ha reiterado el compromiso de la Junta para mejorar la vida de las personas mayores y ha asegurado que estos dispositivos van a facilitar la extraordinaria labor que ya de por sí realizan estas asociaciones, a las que ha agradecido su trabajo, ya que son firmes aliadas de la Junta a la hora de materializar el ‘Programa Integral de Envejecimiento Activo’, mediante el cual se impulsa una vejez saludable con el objetivo tanto de prevenir las posibles situaciones de dependencia como de paliar los contextos de aislamiento social y soledad no deseada.

El objetivo es ofrecer, tanto a las asociaciones de jubilados y pensionistas -a las que el Ejecutivo autonómico ha aumentado un 25 % el apoyo- como a los centros de día y residencias de la Junta, más herramientas para que las personas mayores puedan ampliar el número y variedad de actividades físicas -como bailes o juegos-, de entretenimiento o dirigidas a fomentar su desarrollo cognitivo. Es un recurso valioso para fomentar la interacción social, pero también para facilitar la rehabilitación y el ejercicio físico, claves para la promover la autonomía de estas personas.

Concretamente, va a suponer una mejora de la comunicación y la interacción social, ya que se van a poder realizar videollamadas, enviar mensajes o conectarse a las redes sociales, dentro de una apuesta decidida por el uso de la tecnología para romper las barreas de la distancia y promover un entorno más inclusivo e interconectado. Pero también va a ayudar a la estimulación cognitiva de las personas mayores a través de las múltiples actividades que ofrece, como juegos de memoria o ejercicios de lógica que prevengan el deterioro mental, clave para mantener una buena calidad de vida.

Además, estas pantallas van a ser auténticas ventanas a toda la información de interés para estos colectivos, ya que van a poder buscar desde noticias hasta programas educativos e incluso la actualidad meteorológica. Se trata de una manera de fomentar su autonomía, al poder tomar la iniciativa para acceder a aquello que ellos deseen.

Estos dispositivos son muy útiles también para mejorar la salud corporal de los usuarios, puesto que pueden incorporar aplicaciones para realizar actividad física de manera interactiva o seguir programas de rehabilitación. Actividades que, además de mejorar las habilidades de las personas mayores, también fomentan la interacción social, ya que pueden realizarse en grupo.

Asimismo, la instalación de estas pantallas también está orientada a que los socios de las asociaciones y federaciones de jubilados y pensionistas que, por tener movilidad reducida o residan muy lejos, no puedan desplazarse hasta los locales, tengan la posibilidad de seguir las actividades y reuniones que allí se desarrollen, una manera de abordar el grave problema de soledad que sufre una parte de los mayores, al darles la oportunidad de seguir reforzando su conexión social.

La adquisición de estas pantallas, de 75 pulgadas y dotadas de todos los requisitos técnicos necesarios para su uso en las sedes de las asociaciones de jubilados y pensionistas de Castilla y León y en los centros de día de la Comunidad, es un compromiso que adquirió el presidente Fernández Mañueco. De esta manera se pretende continuar profundizando en una de las principales prioridades de la Junta: que las más de 643.000 personas mayores de 65 años que residen en la Comunidad puedan disfrutar de un proceso de envejecimiento activo y saludable. No en vano, una de las líneas básicas de la ‘Estrategia de cuidados de larga duración y fomento del envejecimiento activo y saludable’ para el periodo 2025-2027 va dirigida, de manera directa, a la dinamización del colectivo de mayores, con el propósito de que estos ciudadanos puedan desarrollar su proyecto vital con la mayor calidad de vida posible.

El Gobierno autonómico es pionero en poner en marcha programas para promover el envejecimiento activo y saludable que siempre han tenido una gran acogida. Es el caso del ‘Club de los 60’ con el Carné60CyL o los viajes, el Programa Interuniversitario de la Experiencia o las iniciativas que se desarrollan en colaboración con la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León.

En este caso concreto de las pantallas, además de facilitar el entretenimiento y el ocio de los mayores y fomentar su autonomía, también se trabaja en la reducción de la brecha digital. Precisamente, esta medida va de la mano de la apuesta decidida de la Junta por la innovación tecnológica al servicio de los colectivos más vulnerables, plasmada en la propia Estrategia de mayores, cuya meta es que mantengan el mayor grado de autonomía posible, así como las relaciones sociales.

Movimiento asociativo

Una de las claves del buen funcionamiento de todos estos programas es el activo movimiento asociativo que existe en Castilla y León, donde funcionan 1.912 asociaciones, el 81 % de ellas forman parte de la Red, a las que la Junta apoya para que sus 135.000 socios puedan cumplir sus objetivos.

En 2025, este apoyo económico del Ejecutivo autonómico a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León ha ascendido a 765.587 euros para sufragar dos iniciativas: las actividades del ‘Programa Integral de Envejecimiento Activo’ y los Espacios de Encuentro frente a la soledad no deseada.