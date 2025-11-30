El acogedor restaurante que elabora la mejor hamburguesa de la Península Ibérica

Hamburguesas de Ávila y Madrid han ganado en las modalidad de con y sin gluten el mayor campeonato de este producto de España y Portugal, el Golden Ibérica Burger, en el que han competido un centenar de establecimientos de ambos países, según ha informado la organización.

En el certamen se han concedido premios a la mejor hamburguesa de pollo a una de Vitoria, la de innovación para una de Valencia y se han galardonado igualmente las mejores hamburguesas de cada comunidad autónoma, de las catorce participantes, y la mejor de Portugal.

Los premiados formarán parte de una ruta de gastronetas que recorrerá distintas ciudades de la Península Ibérica entre febrero y octubre del próximo año, antes de que se convoque la segunda edición del concurso.

Uno de los organizadores de la Golden Ibérica Burger, Pablo Llano-Ponte, destaca el buen ambiente en el que se han desarrollado las semifinales y la fina del certamen, en las que ha habido "muy buen rollo, sin envidias.

El premio a la mejor hamburguesa ha sido para el restaurante El comienzo de Ávila, ganador también de Castilla y León, gracias a su hamburguesa Bacon lovers, elaborada con pan brioche de Carne dry aged, Queso ahumado en roble 48 horas, Mermelada de bacon ( receta U.S.A ), Cremoso de queso, Salsa americana y chips de queso.

En la modalidad sin gluten ha ganado la propuesta de la hamburguesería Ardemos de Madrid, seguida de las presentadas por otros dos restaurantes especializados en comida sin gluten también de la Comunidad de Madrid, de Villaviciosa de Odón y de Majadahonda.

Como mejor hamburguesa de pollo se concedió el premio al establecimiento hostelero Bandaliko de Vitoria, cuya hamburguesa también fue la mejor del País Vasco en el concurso, mientras que el premio innovación fue para Soap Lounge de Villar del Arzobispo (Valencia).

Por Comunidades, en Galicia ganó Hunter Smash de Pontevedra; en Asturias A toda mesa, con establecimientos en Oviedo y Gijón; en La Rioja The roast cook; en Aragón Las Vegas gastrobar de Utrilla (Teruel); en Cataluña Genials, un gastro burger de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), y en la Comunidad Valenciana Babeando de Xátiva (Valencia).

La nómina de premiados se completa con Smash Goat de Yecla como campeón murciano; Babilonia de Casasimarro (Cuenca), ganador de Castilla La Mancha; Manhattan de Torrejón de Ardoz en Madrid; La mona grill de Conil de la Frontera (Cádiz) en Andalucía; y Smash Hub de Tenerife en Canarias.

El campeonato ha estado promovido por hosteleros asturianos de Cangas del Narcea, algunos de ellos participantes en otros certamen gastronómicos que decidieron promover el primer concurso de ámbito ibérico de hamburguesas.

Pasión por la gastronomía

El Restaurante El Comienzo nació de la pasión por la gastronomía y la convicción de que cada comida debe ser una experiencia memorable, según reza en su web, donde destacan su menú cuidadosamente diseñado y un ambiente acogedor, y se marcan como reto

En este templo gastronómico abulense quieren que cada bocado sea una sorpresa para los sentidos. Usan productos de primera calidad, apostando siempre por lo local y lo fresco, y reivindican la cocina de autor d ela mano de José Luis Garcinuño.

Sus hambrguesas son distintas y diferentes, llenas de sabor y originalidad.

La comenzada. Mejor burger Castilla y León. Elaborada con pan de brioche,Carne de vaca madurada, cebolla caramelizada, pepinillos,bacon crunchy, mayotrufa y salsa el comienzo

La patrona. Finalista mejor hamburguesa del mundo. Pan de potato boom, carne dry aged, relish de Pepi caramelizado, reducción de carne y nuestra mayo

La dulzona. Pan de donuts, carne de vaca rubia gallega con 50 días de maduración, queso cheddar, salsa bourbon, baconcrunch y tierra de galleta con su crema.

Quiero pollo. Contramuslo marinado, piel crunchy, cebolla, dos salsas secretas y queso cheddar ahumado en roble

Smashburger. Pan brioche, doble de carne, queso cheddar, pepinillos, baconcrunch y salsa secreta. (unidades limitadas por día)

La Riañina. Carne de buey certificado, queso semicurado, costilla de cerdo desmigada a muy baja temperatura, cebollita morada en crudo y salsa burger

Bacon lovers. Premio Mejor hamburguesa de España 2025. Pan brioche de Carne dry aged, Queso ahumado en roble 48 horas, Mermelada de bacon ( receta U.S.A ), Cremoso de queso, Salsa americana y chips de queso

Emmy. Pan potato boom, carne de vaca rubia gallega con 50 días de maduración, Queso cheddar, medallón de cebolla y salsa Emmy

Brutal cheese burger. Pan brioche, triple de carne, queso cheddar, baconcrunch, huevos revueltos con aroma de trufa blanca, queso de cabra, pimientos caramelizados y salsa secreta

Doble cheese burger. Pan brioche, doble de carne, queso queddar y bacon crunch

Catarata de Cheedar. Pan brioche, doble de carne, queso chedar, bacon crunch y su cremoso de queso con lluvia de bacon crujiente

Todas estas hamburguesas se pueden comer por menos de 16 euros.