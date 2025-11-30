Martín Gaite y Delibes protagonizan un intenso diciembre cultural en Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte presenta la programación cultural para el mes de diciembre con 544 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad, repartida por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 71 exposiciones temporales; 34 visitas guiadas; 53 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 56 actividades musicales y conciertos; 129 espectáculos de teatro y artes escénicas; 7 ciclos de cine; 39 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 124 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 31 actividades que se podrán disfrutar de forma ‘online’.

El 8 de diciembre se celebra el centenario del nacimiento de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, con el objetivo de reconocer y difundir la figura de una de las escritoras clave de la narrativa española del siglo XX.

Una importante oportunidad para conocer su legado a través de diferentes actividades que se van a celebrar en los centros culturales de la Comunidad. La Filmoteca de Castilla y León, en Salamanca, acoge la exposición ‘Fragmentos / Wences Moreno & Carmen Martín Gaite Salamanca-Nueva York’, dedicada a estas dos figuras salmantinas: el ventrílocuo Wences Moreno y la escritora, Carmen Martín Gaite, percibidos a través de fragmentos de sus estancias en Nueva York y de la repercusión que esta ciudad tuvo en sus vidas personales y materiales. Las imágenes y documentos de Carmen Martín Gaite provienen del archivo digitalizado por la Biblioteca de Castilla y León conservado en el Centro Internacional del Español en Salamanca.

A través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, las Bibliotecas Públicas de Soria, Zamora, Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca acogerán la obra teatral ‘El cuento de nunca acabar’ de la compañía Azar Teatro. La obra constituye un retrato de la escritora Carmen Martín Gaite, autora que abrió muchas sendas cerradas a la mujer y que, con su trabajo literario, fue capaz de descubrir las múltiples facetas que permanecen ocultas tras existencias aparentemente anodinas.

Tras la celebración del Congreso Internacional ‘Carmen Martín Gaite. Mujer de letras’ el pasado mes en Salamanca, ahora se puede visitar en la Biblioteca Nacional de España hasta el 5 de abril de 2026, la exposición ‘Carmen Martín Gaite (1925-2025), un paradigma de mujer de letras’, para después trasladarse al Centro Internacional del Español, en Salamanca, del 15 de abril al 15 de julio, coorganizada por la Junta de Castilla y León, junto a la Biblioteca Nacional de España, la Universidad de Salamanca, Acción Cultural Española y la Fundación Martín Gaite

En Valladolid, ha abierto sus puertas recientemente la ‘Casa Delibes’ en el Palacio del Licenciado Butrón de Valladolid, un proyecto expositivo permanente, que rinde tributo a la vida y obra de Miguel Delibes, una de las figuras más universales de la lengua española. Abierta de martes a domingo, ofrece un programa de visitas guiadas a grupos, que se realizarán previa solicitud al correo electrónico casadelibes@jcyl.es

Exposiciones únicas

Durante este mes de diciembre y aprovechando las vacaciones escolares y navideñas, desde la Consejería se ofrece una interesante propuesta de exposiciones únicas en los centros museísticos de gestión autonómica.

El recorrido expositivo se inicia en el MUSAC, en León, donde se puede visitar la exposición ‘Yoko Ono. Insound and Instructure’, para continuar con las exposiciones ‘Suena la mina’ y ‘Retratos mineros. Las mil caras de Santa Bárbara (II)’, en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero. En Zamora, se podrá visitar la muestra ‘Lo sagrado en lo cotidiano’, en el Museo Etnográfico de Castilla y León; y en Burgos, la exposición ‘Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea’, en el Museo de la Evolución Humana.

Son algunas de las propuestas más destacadas para el mes de diciembre, a las que se unen el proyecto expositivo ‘Un jardín habitado’ en el Museo de León o la muestra ‘Bellamente aterrados. Un siglo de Luis Sáez 1925-2025’, en el Museo de Burgos, junto a los proyectos fotográficos ‘Archivo territorio’, de Javier Ayarza, en el Museo de Palencia y ‘El comercio de Palencia’, en el Archivo Histórico Provincial y las muestras ‘Campos de Castilla, de César Sanz, y ‘Casiano Alguacil (1832-1914). Un fotógrafo por descubrir’, en la Biblioteca Pública y en el Archivo Histórico Provincial de Soria, respectivamente.

El Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, acoge la exposición fotográfica ‘En la plaza. Ángel Marcos’ y en Zamora, sigue siendo parada obligada la exposición EsperanZa, de Las Edades del Hombre.

Teatro y Música

En diciembre concluye el ciclo ‘Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena’, organizado por la Consejería y la Asociación de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León-ARTESA, y que ha contado con la participación de 24 compañías de Castilla y León. El ciclo finaliza con los espectáculos ‘Hacia la raíz’ de Clau_Topia, el 13 de diciembre, e ‘Hijas de Eva’, espectáculo de danza contemporánea de Fresas con Nata, el 20 de diciembre.

La música estará muy presente en la agenda de este mes de diciembre. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá dos programas de abono, bajo la dirección de Marc Albrecht y Elim Chan; además del concierto extraordinario de Navidad, que contará con Jorge Yagüe en el podio y la participación de la soprano Elena Sancho Pereg.

El Ciclo de Recitales y Música de Cámara continuará con su cuarta propuesta y la participación del solista de violonchelo, Pablo Ferrández, que inaugura su residencia artística con el CCMD y la OSCyL en este concierto junto a un ensemble de la Orquesta. Además, el pianista Diego Fernandez Magdaleno ofrecerá el concierto ‘Músicas de Portugal y España’.

A finales se mes, será el momento de un nuevo encuentro de la ‘OSCyL Joven’, que ofrecerá diferentes conciertos en las provincias de Palencia, León y Zamora, dentro del ‘Encuentro de Invierno 2025’.