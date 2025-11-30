La nieve mantiene la circulación con cadenas en el puerto de Ventana en la LE-481

La nieve obliga al uso de cadenas en el puerto de Ventana, en la LE-481, en el término municipal de San Emiliano (León), según ha informado esta tarde la Subdelegación del Gobierno, en una clara mejoría de la situación tras la activación de la alerta por nieve en la Cordillera Cantábrica.

La alerta, que se activó la pasada medianoche ante la previsión de acumulación de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas superiores a los 1300 metros, finalizó a mediodía, con incidencias por nieve en la Montaña Oriental, que obligaron este domingo a usar cadenas en varios tramos de la red de carreteras.

En total, seis puertos de montaña en los municipios leoneses de Maraña, Vadelugueros, Puebla de Lillo, San Emiliano y Encinedo requerían esta mañana del uso de cadenas, si bien en estos momentos solo es necesario en el puerto de Ventana.

La Subdelegación del Gobierno ha recomendado, sin embargo, circular con precaución por todas las carreteras de montaña ante la posibilidad de existencia de placas de hielo, y de informarse a través de la Dirección General de Tráfico antes de iniciar un viaje por la provincia.

En el resto de Castilla y León, las incidencias registradas esta mañana por nieve y niebla en la red de carreteras estatal han desaparecido, si bien la nieve mantiene cerrados al tráfico los puertos de montaña de La Sía, Lunada y Estacas de Trueba, en la Cordillera Cantábrica en Burgos.

También, por hielo y nieve, están cerradas en Salamanca la DSA-180 en La Hoya y la DSA-191 en Candelario.