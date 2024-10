Más de 200 películas celebrarán el cine de autor en la 69ª edición de Seminci

A tan solo un año de su 70 cumpleaños, Seminci ofrecerá del 18 al 26 de octubre una retadora y ambiciosa edición que permite transitar por una amplia panorámica del cine de autor de referencia a través de la selección comisariada de más de 200 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, que establecen un diálogo entre las distintas secciones dentro y fuera de la competición. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el director de Seminci, José Luis Cienfuegos, han presentado hoy en el Ayuntamiento la 69ª edición del Festival, cuyas entradas se pondrán a la venta el 11 de octubre.

«La 69ª edición de la Semana Internacional de Cine es, este año, más ambiciosa que nunca. Comenzará un día antes de lo habitual, por lo que Valladolid vivirá la fiesta del cine durante nueve días, en los que podrán disfrutar de más de 200 títulos tanto los vallisoletanos como visitantes de todo el país que llegan atraídos por el gran evento que es Seminci», ha afirmado Jesús Julio Carnero.

«Un festival que presenta un programa muy completo y heterogéneo, para todo tipo de públicos. Seminci satisface a todo tipo de espectadores, desde los más jóvenes hasta las familias, los mayores o los aficionados al cine en general. Cada cinéfilo puede elegir de la programación lo que más le interesa y crear su propio festival. Con la característica propia, además, de que los títulos programados generan conversación, abren diálogo sobre temas sociales y humanos, permitiendo así que el cine salga de las salas e invada las calles. Como lo hacen las actividades culturales y lúdicas abiertas al público que permiten que todo el mundo participe en Seminci, el festival de todos los vallisoletanos, que se consolida cada año como una cita imprescindible para cinéfilos de toda España», ha añadido el alcalde de Valladolid.

Por su parte, el director del Festival ha destacado: «En esta 69ª edición llegarán a Valladolid dos centenares de películas seleccionadas durante el año por el equipo de programación, tras meses de visionados, debate y trabajo. Muchas de ellas, en riguroso estreno en España gracias a la complicidad de los distribuidores independientes españoles, que realizan una labor titánica siempre tan reivindicable, así como de los agentes internacionales que, siempre exigentes, confían en el criterio, el trato y la utilidad de un Festival como el nuestro: un lugar donde las películas están ampliamente representadas por sus creadores y que no se han programado en función de los galardones obtenidos previamente, aunque sí hayan logrado posteriormente a la selección reconocimientos y premios».

Espigas de honor

En 2024, Seminci concederá dos espigas de honor a reconocidas figuras de la cinematografía española. Una póstuma, a la guionista y directora de cine y televisión Patricia Ferreira, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, y directora de, entre otras, Sé quien eres, El alquimista impaciente, Los niños salvajes y Thi Mai, rumbo a Vietnam. Junto a la socia fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), el Festival reconoce el trabajo del actual director de la Academia de Cinematografía de España Fernando Méndez-Leite. Exdirector general de Cine (ICAA) y fundador de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM), ha ejercido como crítico, autor, director de programas culturales y realizador de ficción y documentales.

Además, el director iraní Mohammad Rasoulof (La vida de los demás, Oso de Oro en el Festival de Berlín) recogerá la Espiga de Honor que Seminci le otorgó en 2018 y no pudo recoger al deber permanecer en arresto domiciliario, impuesto por el régimen iraní. Tras ser condenado a ocho años de prisión y flagelación por delitos contra la seguridad nacional en 2024, ha decidido abandonar Irán. Su última película, La semilla de la higuera sagrada, premio especial del Jurado y de la crítica en el Festival de Cannes, podrá verse en Valladolid.

Nuevas secciones y proyecciones especiales

Entre las novedades de programación que han sido presentadas hoy en Valladolid se ha dado a conocer Constelaciones, una nueva sección que se incorporará a Seminci este año. Este apartado no competitivo enriquece aún más la calidad de los títulos internacionales proyectados en el Festival, al brindar un espacio a cineastas que presentaron sus películas en pasadas ediciones y cuentan este año con nuevos trabajos. Desde A Different Man, de Aaron Schimberg, por la que Sebastian Stan ganó el Oso de Plata al mejor actor, a Bird, de Andrea Arnold; además de las últimas películas de Costa-Gavras, El último suspiro, una emotiva película sobre una muerte digna, y Mi única familia, de Mike Leigh, en la que vuelve a trabajar con Marianne Jean-Baptiste, una de las protagonistas de Secretos y mentiras, la película con la que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1996.

Completan esta sección dos de las propuestas que mejor han sido recibidas este año: La semilla de la higuera sagrada, de Mohammed Rasoulof, y Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Esta última, que ha sido definida como un narcomusical, es la candidata francesa al Óscar y logró el premio del Jurado y el de mejor interpretación femenina para su elenco protagonista (la actriz trans española Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Selena Gomez, y Zoe Saldaña) en el último Festival de Cannes.

La programación cinematográfica de la 69ª edición acerca al espectador a propuestas más allá del abanico de las secciones competitivas, retrospectivas y fuera de concurso. Las proyecciones especiales abarcan una oferta de cuatro títulos destinados especialmente a las familias, así como esperadas producciones tanto españolas como internacionales. A las ya anunciadas, como El llanto, del vallisoletano Pedro Martín-Calero, reciente Concha de Plata a la mejor dirección, se unen el cortometraje documental Siempre+Positivo, de Nacho Solana, protagonizado por el entrenador holandés del Barça, Louis Van Gaal, y su experiencia con el cáncer.

El viernes 25, Antón Álvarez, más conocido como C, Tangana, acudirá a Valladolid para presentar al público su debut como realizador. Muy bien acogida por la crítica, La guitarra flamenca de Yerai Cortés sigue con su cámara al músico flamenco y proporciona una radiografía compleja de su trágica historia familiar. Documental musical que se revela como un emotivo retrato de un artista que toca la vena de lo íntimo, a la vez que temas sobre la identidad, las relaciones interpersonales y el racismo hacia la comunidad gitana.

Seminci acogerá el estreno mundial de Colita sin filtros, trabajo firmado por Hortensia Vélez y Elisabeth Anglarill perteneciente a la serie Imprescindibles de RTVE. La película gira en torno a la génesis de la exposición Antifémina, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la última en la que participó la fotógrafa Colita, que falleció en 2023 antes de su inauguración. La exposición partió de un libro, publicado en 1977 por la escritora y política Maria Aurèlia Capmany, con imágenes de archivo de Colita. El libro fue retirado del mercado por la propia editorial, que consideró subversivo su contenido, una visión de la mujer alejada de los estereotipos patriarcales que denunciaban sus autoras.

En el apartado de Cine en familia, Seminci ha seleccionado cuatro trabajos que recorren distintos estilos de animación, que se exhibirán en versión original subtitulada: Angelo, en el bosque misterioso, de Alexis Ducord y Vicent Paronnaud; Dalia y el libro rojo, de David Bisbano; Superklaus, de Steve Majaury y Andrea Sebastiá, y El artista del cristal, de Usman Riaz.

Especial será también el concierto proyección de la película muda La muchacha de Londres (Blackmail), de Alfred Hitchcock. Siguiendo la estela de ediciones anteriores, gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, esta película revivirá el viernes 25 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes, casi cien años después de su estreno. El director de orquesta estadounidense Timothy Brock, especialista en representaciones en vivo de películas mudas, llevará la batuta de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), a partir de la partitura creada en 2008 por el compositor británico Neil Brand para esta película, partitura que se inclina hacia la tonalidad de Bernard Herrmann, el compositor habitual de la etapa sonora de Hitchcock, y Miklos Rozsa.

En la 69ª edición de Seminci el cine fantástico y de terror logra hacerse hueco en la programación gracias a la colaboración del Festival Pucela Fantástica (PUFA). La noche del viernes 25 de octubre, los aficionados a este género tienen una cita para disfrutar de dos títulos inéditos en salas españolas, Mads, de David Moreau, y Azrael, de E. L. Katz, y compartir después sus impresiones y su pasión por este tipo de cine.

La gastronomía, un aspecto esencial de los atractivos de Valladolid, se reflejará en la Seminci a través de las dos proyecciones programadas en la sección Cine Gourmet: El mago del vino, de David Moncasi y The Most Remote Restaurant in the World, de Ole Juncker. El primer título se centra en el esfuerzo del enólogo Raúl Pérez por elaborar un vino en una parcela de El Bierzo (León) que lograse alcanzar los 100 puntos en la prestigiosa Guía Parker. La segunda propuesta, procedente de Dinamarca, se asemeja a la anterior en que también refleja el homérico esfuerzo de los cocineros de un restaurante con dos estrellas Michelin por abrir un comedor exclusivo en una remota localidad de 50 habitantes en Groenlandia. Asimismo, en reconocimiento de la buena relación entre Seminci, la gastronomía y el vino, el Festival ha decidido conceder una Espiga de Honor al enólogo y bodeguero del Priorat Álvaro Palacios.

Completa la programación la selección de cinco cortometrajes rodados en Castilla y León englobados en el programa Quercus. Una iniciativa de promoción del sector audiovisual producido en esta Comunidad subvencionada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Los cinco cortometrajes seleccionados, que se proyectarán el lunes 21 de octubre, son Ático AB, de Elena González-Vallinas; Un día perfecto, de Sergio Muñoz Cano; Ciclos, de David Orea Arribas; La culpable, de María Guerra, y Meta, de Sara Sanz.

Seminci estrena sintonía

La música goza de un espacio privilegiado en Seminci, pero este año se ha dado un paso más: el creador Javier Vielba, vocalista y guitarrista de la banda vallisoletana Arizona Baby, ha compuesto la sintonía del Festival, que acompañará cada una de las proyecciones y actividades del Seminci.

Coincidiendo con el 69 cumpleaños de Seminci, los compiladores musicales Maribel&Sebastian han preparado una exquisita ambientación para escuchar en las salas de cine antes de que las luces se apaguen. Canciones de The Blaze, Metronomy o Broadcast que apelan al amor, al deseo y al cariño desde otro enfoque, como las películas de la sección Punto de Encuentro. Lista en la que clásicas como Nina Simone, Nico y Françoise Hardy se hermanan, como en la Sección Oficial, con la heterodoxia y las nuevas miradas sonoras de Adios Amores, Carla Morrison o Billie Eilish. Y, como en los Ciclos y Focos, rescatan pequeños homenajes a discos que cumplen años, como el 25 aniversario de 69 Love Songs, de The Magnetic Fields. 69 canciones que escuchar y después disfrutar las películas.

Esta interacción músico-visual alcanza el culmen con el videoconcierto Domar la luz el martes 22 de octubre en los cines Broadway. Un diálogo en directo entre tres músicos, un sonidista y un videjockey, con música de Oihan. Este es el proyecto personal de Guillermo Aragón, batería en los grupos Arizona Baby o Cosmic Birds, y cantante y compositor en Tuxedo.

Con el propósito de dar visibilidad al talento musical existente en Valladolid y en Castilla y León, la 69ª edición de Seminci ha contado con la colaboración de grupos y músicos que han arropado los materiales audiovisuales difundidos para programar nuestra programación y actividades: Aníbal, Brezmes, Cabeza de Gallo, Campo Grande, Chacho Cósmico, Delameseta, Dulzaro, El Nido, Euphoria & Carlos Escobedo, Filter Fauna, Free City, Jose Carreño, Las Bulsara, Los Recuerdos, Manusser, Maref, Onira, Rocío Torío, Sharon Bates, The Levitants y UnderWallace.