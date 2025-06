Más de 8.000 alumnos de centros públicos de FP se dan de alta en la Seguridad Social para realizar sus prácticas en empresas

Manuel maneja con soltura un destornillador y una llave mientras conecta cables en un armario que servirá para el control de cámaras de visión artificial industrial para la supervisión de líneas de producción en la fábrica de Michelin Pese a ser un alumno de Formación Profesional en prácticas en la empresa Potencia y Control en Valladolid, aplica los conocimientos adquiridos en el ciclo de Grado Medio Instalaciones Eléctricas y Automáticas, ante la atenta mirada del tutor asignado. Durante varios meses, este estudiante de Segundo curso del IES Cristo Rey acude ocho horas a formarse y tomar contacto con el mundo de la empresa, lugar donde deberá trabajar en un futuro. “Con la base del instituto, aquí tocas lo que hay en la empresa. Aprendes de todo y estás al día de la realidad”, asegura a la Agencia Ical.

Hasta completar las 380 horas de las prácticas asignadas, Manuel Laiz conocerá la forma de trabajar de una empresa especializada en la automatización industrial, ingeniería eléctrica y mecánica, robótica y visión artificial y montajes eléctricos, con clientes como Renault y Michelin. Por otro lado, la compañía tendrá contacto con posibles candidatos de cara a futuras incorporaciones en los procesos de selección, en una época en que algunas pymes tienen problemas para encontrar talento. Así que ambos se benefician.

Apunta que es joven, al tener solo 18 años, por lo que su idea es matricularse en el Grado Superior para lograr una mejor formación y así poder conseguir un puesto superior a la hora de trabajar. Junto a él, otros tres alumnos de FP de los institutos Cristo Rey y Galileo de Valladolid realizan prácticas formativas en Potencia y Control, ubicada en el polígono industrial de San Cristóbal de la capital.

Este curso escolar, más de 8.000 alumnos de centros de titularidad pública de Formación Profesional (FP) de Castilla y León han sido dados de alta en la Seguridad Social para realizar curso las prácticas en empresas y así completar la formación que reciben en las aulas. Una cifra que debería ser mayor puesto que este año se estrena la formación dual (que alterna la del aula con la que se da en la empresa) para todos los estudiantes a partir de los 16 años, incluidos los que matriculados en Primero en los FP Básica y Grado Medio, pero muchos institutos han optado por que este alumnado no haga prácticas este curso, ante la falta de madurez y la dificultad para encontrar compañías que acojan estos alumnos. De esta manera, tal y como recoge la norma autonómica, acumularán todas las horas de prácticas en Segundo.

Los datos facilitados por la Consejería de Educación a la Agencia Ical solo incluyen a los alumnos de centros públicos, que son los que la administración gestiona directamente el proceso de alta en la Seguridad Social. En el caso de los concertados, la Junta asume el coste económico de la tramitación administrativa pero la gestión corre a cargo de los propios centros. De los 8.372 matriculados de FP, la mayor parte (7.063) corresponde al segundo trimestre y solo 1.309 son del primero. En este sentido, fuentes de la Consejería apuntaron que son datos provisionales, ya que la gestión continúa abierta y algunos están pendientes de confirmación por parte de la Seguridad Social. La Comunidad cuenta con más de 47.000 matriculados de Formación Profesional en el presente curso, de los que alrededor del 73 por ciento esté en centros públicos.

El grueso de los estudiantes de FP que ya han comenzado sus prácticas formativas está matriculado en el Grado Superior así como los de segundo curso del Grado Básico y Medio, después de que muchos centros hayan decidido retrasar el primer contacto de los alumnos más jóvenes y recién llegados a los institutos. El director del IES La Merced de Valladolid, Fernando Matesanz, reconoció a Ical que las empresas son “reacias” a coger alumnos de Primero, tanto del nivel básico como de grado medio. “Son chicos poco maduros y la disciplina les falla. Tienen cuerpo de hombre pero son muy críos, con un comportamiento que no es el esperado”, confesó, tras señalar que las prácticas en una empresa requieren someterse a un horario y unas relaciones laborales que desconocen. “Es algo que les cuesta”, sentenció. En este sentido, añadió que en el segundo curso, el centro habrá podido hacer un “filtro” y conocer al alumnado.

De esta manera, el centro vallisoletano ha decidido que entre 100 y 120 estudiantes de los primeros cursos no salgan del instituto para ir a las empresas de un total de 360 alumnos. El resto se ha incorporado a las prácticas formativas en abril y mayo, por el retraso en la aprobación de las órdenes de la Junta. “Se han dilatado los plazos y se ha sacado lo mejor posible”, manifestó la responsable. No en vano, mencionó el incremento de burocracia y la obligación de destinar más tiempo para contactar con las empresas para que los alumnos hagan sus prácticas. “La tramitación de las altas en la Seguridad Social corre a cargo de la Consejería pero el centro tiene que estar pendiente de que se cumplan las fechas del inicio y la finalización de las prácticas y de los periodos de baja por enfermedad, al ser un tiempo en que el alumno no cotiza”, explicó Matesanz.

Prestigio del centro

El director subrayó que el centro se juega el prestigio con los alumnos en prácticas, ya que lo habitual es tener convenios de colaboración con determinadas empresas. “Nos piden que les enviemos gente buena y si tienen que ir los alumnos de Primero, a los dos meses del inicio del curso, yo no puedo responder por todos. Habrá chicos responsables y otros no”, reiteró Fernando Matesanz.

Declaró que este año ha habido “cierta flexibilidad”, por la entrada en vigor “prematura” de la nueva ley, pero el curso próximo deben ir a las prácticas tanto los estudiantes de Primero como Segundo de todos los niveles. Eso sí, recordó que la ley incluye la “coletilla” que esta medida se podrá flexibilizar si el tejido productivo de la zona no puede acoger a toda la demanda de alumnos. “Suena muy bien que todos los alumnos de FP hagan prácticas y que toda la formación sea dual y la sociedad lo aplaude pero, luego, hay que bajar al terreno y vemos que no todos están preparados, a esas edades, para entrar en el mundo laboral”, aseveró. De ahí que desconoce si la Consejería de Educación intentará dar una “vuelta” a esta situación y tratará de adaptar la ley a Castilla y León. “Ni las empresas ni los profesores lo ven, tal y como está ahora”, sentenció.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, lanzó hace dos semanas un mensaje de tranquilidad al alumnado del primer curso de ciclos de Formación Profesional (FP) que no ha podido realizar sus prácticas ante la imposibilidad de encontrar empresas donde completar sus estudios y aseguró que la norma autonómica recoge que se podrán acumular las 500 horas de prácticas en el segundo curso.

Además, aprovechó para recordar que la Junta, al igual que el resto de las comunidades, ya trasladó al Ministerio de Educación que la obligatoriedad de realizar prácticas en el primer curso iba a tener “problemas” y “dificultades” por parte del tejido empresarial que no iban a poder ofertar todos los puestos que demandaban el sistema formativo.

La directora del Centro Integrado de FP Simón de Colonia de Burgos, Nieves Ausín, también aseguró que ha habido “dudas” desde el inicio del proceso, por que los alumnos de los primeros cursos de FP Básica y Grado Medio son muy jóvenes. No en vano, algunos de los matriculados en ciclos básicos cumplen los 16 años a lo largo del curso. Por ejemplo, no han hecho prácticas los de Primero del Grado Medio de Mecanizado, al estar “muy saturado”. En cambio, los alumnos de los ciclos de Instalaciones de Telecomunicaciones e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización empezaron hace diez días su formación en empresas de la capital burgalesa. “Hablamos con las empresas y parece que los admiten. Ha costado convencerlas de que acojan a alumnos de Primero pero el compromiso es que conozcan las instalaciones y la forma de trabajar ahora y que repitan el curso próximo”, apuntó.

Acudir a autónomos

Hasta el punto que reconoció que otros cursos no era necesario acudir a los autónomos para que los alumnos del centro realizaran prácticas formativas, ya que antes se cubrían con grandes empresas y pymes. “Las empresas han hecho lo que han podido por que han tenido una avalancha y les hemos invadido”, señaló. De ahí que valore el esfuerzo de las compañías que aceptan hasta cuatro y cinco chicos, de los que algunos que no son “autónomos”. “Espero que salga bien para evitar que el curso próximo nos den con la puerta en la cara”, confesó.

Ausín advirtió del problema que supone concentrar todas las horas de prácticas de un alumno de FP en el segundo curso, como va ocurrir con muchos estudiantes. “No habrá tiempo para que estén en el aula. El centro no puede renunciar a no tengan esos contenidos que imparten los profesores, pese a señalar que la formación en la empresa también es necesaria”, aseveró.

El Simón de Colonia cuenta con 450 alumnos, repartidos en 13 ciclos de FP en diferentes niveles, de los que unos 200 realizarán las prácticas este curso -más de cien serán de Segundo y el resto, de Primero-.

El CIFP Rodríguez Fabrés de Salamanca también ha optado por que los alumnos de Primero de FP Básica y Grado Medio no hagan este años sus prácticas y todas las horas se acumulen para el próximo curso. En cambio, todos los estudiantes de Segundo y los de Primero del Grado Superior han acudido a empresas. Unos, después de Semana Santa y otros, los mayores empezaron en marzo para finalizar antes de junio para que estén evaluados. De esta manera, se da opción a los que quieren presentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Por lo tanto, más de la mitad de los 850 alumnos del centro realizará este curso las prácticas formativas, gracias a la buena predisposición de las empresas. En este sentido, la directora, Ana García, reconoció que la decisión de la Junta de asumir la tramitación para dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes fue “clave” para acabar con las reticencias de los empresarios. Además, señaló que el equipo directivo tuvo la “precaución” de llevar a cabo reuniones con empresarios de cada sector para explicarles el nuevo marco normativo, antes de firmar los convenios, lo que ha permitido que la oferta de puestos haya sido mayor que la demanda.