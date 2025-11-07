El misticismo se hace sabor con las yemas de Santa Teresa inspiradas en Rosalía

Buenas noticias para los amantes del dulce, en gneral, y de las famosas yemas de Santa Teresa, en particular, que abre una nueva etapa creativa, marcada por la búsqueda de lo trascendente y lo auténtico con la mística abulense como fuente de inspiración profunda.

Un nuevo producto de l amarca abulense llamado a revolucionar el mercdo que, además, supone un homenaje lleno de admiración a Rosalía, la artista española con un lanzamiento in&out muy especial: las Yemas de Santa Teresa De Lux, elaboradas artesanalmente y cubiertas con un delicado velo de Sauvignon Blanc.

Un pequeño gesto de una marca artesanal centenaria rindiendo tributo a una artista inmensa, que, como ella, busca lo eterno en lo verdadero.

En esta propuesta única, la firma une tradición y vanguardia, emoción y sabor, en un homenaje contemporáneo a la espiritualidad.

El resultado es una sorprendente experiencia de placer y emoción, donde la suavidad de la yema artesanal se funde con las notas aromáticas y cítricas del Sauvignon Blanc.

"En un momento en que todo parece acelerado, luchamos contra la cultura fast food y reivindicamos el consumo slow, para volver a lo que realmente importa: la autenticidad, la calma y la ternura", apuntan desde la empresa.

Y el nuevo disco de Rosalía y estas Yemas comparten un mismo espíritu: el de detenerse, sentir y saborear la esencia de lo verdadero. Porque la auténtica inspiración —como los sabores que perduran— trasciende el tiempo.

Por 12.50 euros la caja, estas yemas se pueden adquirir solo en tiendas Santa Teresa y en la tienda online.