Muere un burgalés tras colisionar contra un camión en una carretera riojana

Nueva tragedia en las carretera, con un castellano y leonés como víctima mortal.

Y es que el conductor de un turismo, vecino de Burgos y de 59 años, ha fallecido este miércoles al colisionar contra un camión de siete plazas, con cuatro de sus ocupantes heridos graves y dos muy graves, en un accidente ocurrido en la N-232, en el término municipal riojano de Foncea.

Los datos iniciales facilitados por la Delegación del Gobierno en La Rioja indican que el accidente ha ocurrido en la N-232, a su paso por Foncea, donde han colisionado de forma frontal un turismo, en el que sólo viajaba el conductor; y un camión.

El suceso ha ocurrido a las 8:40 horas en este tramo de la carretera nacional, en el que el tráfico ha sido cortado en ambos sentidos.

Accidente en Zamora

Por otro lado, siete personas resultaron heridas a última hora de la noche de ayer como consecuencia de la salida de vía de un turismo para intentar esquivar un animal y su posterior colisión con una furgoneta en el kilómetro 1 de la ZA-P-2353, en el término municipal de la localidad zamorana de Pobladura del Valle.

Tras recibir la llamada de aviso a las 23.52 horas, la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió dos UVI móviles, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de la zona.

En el lugar, el personal de Sacyl atendió a siete personas: cuatro varones de 18, 31, 14 y 40 años y una mujer de 15 años, que fueron trasladados en soporte vital básico al hospital de Benavente; una mujer de 38 años, que fue derivada en UVI móvil al mismo hospital, y un paciente trasladado en UVI móvil también a Benavente.