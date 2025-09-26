La niebla se hace presente: Estas son las carreteras con menos visibilidad

La niebla reduce, a primera hora de la mañana de este viernes, la visibilidad en la circulación en varios tramos de las principales carreteras, autovías y autopistas de la provincia de Burgos.

Así, según Tráfico se mantiene el nivel verde por la presencia de niebla que reduce la visibilidad en la carretera N-I entre los kilómetros 308 y 312, que separan las localidades burgalesas de Ameyugo y Bugedo, y entre el 257 y el 261, desde Quintanapalla hasta Santa Marina.

De igual forma, la niebla también reduce la visibilidad en la AP-1 entre los kilómetros 72 y 76, entre La Nave y Matillas, y entre los kilómetros 13 y 20, que separan los municipios de Quintanapalla y Santa Marina.

La circulación se ve, asimismo, condicionada por la niebla en la A-62 desde el kilómetro 13 hasta el 17, entre Buniel y Cavia; en la A-73 en un tramo de cuatro kilómetros que separa a Quintanilla-Vivar o Quintanilla Morocisla de Quintanaortuño; en la A-1 entre Villafría y Rubena, en un tramo de apenas tres kilómetros, y en la A-231 desde el kilómetro 111 hasta el 157 que separan las localidades de San Llorente de la Vega y Villalbilla de Burgos.