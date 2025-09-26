Castilla y León premia el esfuerzo y el trabajo del alumnado de FP agraria

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de hoy publica la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a la excelencia del alumnado de los Centros Integrados de Formación Profesional de la Consejería.

La finalidad de estos premios es reconocer el esfuerzo y el trabajo del alumnado de los Centros Integrados de Formación Profesional de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, que posea los mejores expedientes académicos dentro de las categorías de cada ciclo cursado de FP, así como visualizar las oportunidades que ofrece la formación profesional para la incorporación al empleo en el medio rural.

Los premios tendrán carácter honorífico, no conllevarán dotación económica y solo podrá concederse, como máximo, un premio al mejor expediente académico por cada categoría que se imparta en el conjunto de los CIFP de la Consejería durante el correspondiente curso académico.

Así, para los ciclos de FP de Grado Superior, se concederán premios en Paisajismo y Medio Rural, Gestión Forestal y del Medio Natural, Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y Vitivinicultura.

En Grado Medio los premios irán a las categorías de Producción Agropecuaria, Producción Agroecológica, Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, Elaboración de Aceites de Oliva y Vinos, Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre y Actividades Ecuestres. Por último, en FP Básica, se dará un único premio al mejor alumno de Actividades Agropecuarias.

Los CIFP podrán proponer como candidatos a estos premios al alumnado que haya concluido sus respectivos estudios en los Ciclos Formativos de Grado Superior, Grado Medio y de Formación Profesional Básica en el curso académico que determine la respectiva convocatoria y cuyo expediente académico supere la puntuación mínima establecida en dicha convocatoria.