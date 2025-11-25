La nieve mantiene cortadas varias carreteras secundarias de Castilla y León

La nieve caída en los últimos días mantiene cortados tres tramos de carreteras secundarias en la provincia de Burgos, la BU-570, BU-571 y BU-572, en Espinosa de los Monteros, Portillo de la Sía y Puerto de Lunada, que enlazan con Cantabria.

Según datos de la DGT de las 10.45 horas, también sigue cortado un tramo de la carretera local DSA-191, en Candelario, Salamanca, está cortado en este caso por hielo.

Este martes, la zona de la Cordillera Cantábrica de León está de nuevo en aviso amarillo, el de menor riesgo, por nevadas de hasta cinco centímetros en 24 horas, a partir de los 1.200-1.300 metros, según detalla en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso es de nivel amarillo, el de menor riesgo, que indica que la nieve no afecta a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

El aviso ha comenzado a las ocho de esta mañana y se prolongará hasta la medianoche.