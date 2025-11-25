Las nevadas volverán a ser protagonistas en estas zonas de Castilla y León

Las intensas lluvias y los fuertes vientos de las últimas horas van a dar paso, de nuevo, a las nevadas este martes 25 de noviembre. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se va a teñir de blanco en algunas zonas de Castilla y León según avisa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También se prevén intervalos nubosos con precipitaciones débiles que pueden ser de nieve, más probables en la zona Cantábrica donde pueden dar lugar a mayores acumulaciones por encima de los 1200-1300 metros. Poco nuboso en el resto. Cota de nieve sobre unos 1000-1200 metros, bajando al final del día hasta 900 metros en el extremo oriental.

La AEMET además no descarta brumas y bancos de niebla matinales, así como heladas débiles en cotas altas y en la mitad oriental, mientras que se espera viento del oeste y noroeste, flojo a moderado con rachas fuertes.

Las temperaturas continuarán en ligero o moderado descenso. Las mínimas en las ciudades oscilarán entre los 0 grados de Ávila; el grado de Burgos, Palencia y Salamanca; los dos de Segovia y Soria; y los tres grados de León, Valladolid y Zamora.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León los termómetros se situarán entre los ochos grados de Ávila y Segovia; los nueve de Burgos, León y Soria; los 10 de Palencia; los 11 de Salamanca y Valladolid; y los 13 grados de Zamora.