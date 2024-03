Un padre se registra como mujer para recuperar a su hijo: "La Justicia me ha discriminado por ser hombre"

Francisco Javier Avellaneda, residente en Palencia y conocido por un prolongado conflicto legal relacionado con la custodia de su hijo, ha dado un giro sorprendente a su situación al registrarse como mujer en el sistema civil. Esta decisión, tomada después de 8 años de lucha intentando recuperar a su hijo, ha sido impulsada por Avellaneda como un paso para proteger sus derechos parentales.

"Espero que ahora como mujer trans se dejen de pisotear mis derechos y me entreguen a mi hijo", expresó Avellaneda en declaraciones a EFE, destacando su esperanza en que este cambio de identidad ayude a garantizar una justa resolución en su caso. La modificación oficial de su sexo en el Registro Civil de Torrelaguna (Madrid), con el nombre de Francisca Javier, ha sido confirmada por las autoridades de Palencia el pasado 27 de febrero.

Avellaneda, quien encabezó en las pasadas elecciones generales la lista al Congreso de Caminando Juntos, el partido de Macarena Olona, ha asegurado que no seguirá ningún tratamiento hormonal, reveló que siempre se ha sentido mujer y que este cambio es coherente con su identidad interna. "Siempre me he sentido mujer, he hecho más de madre que de padre y ahora ya soy mujer", afirma.

En cuanto a la situación de custodia y la implicación de su exmujer en el caso, Avellaneda ha recordado que su ex pareja cuenta con una sentencia condenatoria. Destaca que, de acuerdo con las resoluciones judiciales, lo lógico sería que el niño fuera entregado a su cuidado, ya que él posee la "custodia exclusiva" desde octubre de 2022 y sigue siendo el responsable legal del menor. Mientras tanto, su exmujer, continúa en prisión desde diciembre de 2022 por sustracción de menores tras el largo proceso judicial.

Derechos "pisoteados" por ser hombre

Aunque reconoce que su decisión puede influir positivamente en el proceso judicial de custodia, insiste en que su cambio de género no está directamente relacionado con el caso legal en el que está inmerso desde hace años. Según su testimonio, nada tiene que ver este cambio con el proceso judicial en el que está involucrado, aunque reconoce que puede afectar positivamente al proceso, teniendo en cuenta que “como hombre" hasta ahora "se han pisoteado sus derechos".

Desde hace tiempo, Avellaneda ha denunciado una presunta discriminación de género en los casos de custodia y violencia doméstica, argumentando que los hombres son tratados injustamente por el sistema judicial. "A mí la Justicia me ha discriminado por ser hombre", asegura para EFE.

"Yo soy la misma persona que antes de cambiarme de sexo, la única diferencia es que antes tenían secuestrado al hijo de un hombre y ahora tienen secuestrado al hijo de una mujer que es trans, pero el niño sigue estando secuestrado porque no está con la persona que tiene la custodia que soy yo", ha sostenido.

Ahora, como mujer trans, Avellaneda espera que su condición vulnerable y minoritaria le otorgue una mayor protección legal. "Con la nueva Ley Trans yo misma le animé", afirmó Nuria, su actual esposa, quien respalda su decisión y destaca que siempre ha sido transparente sobre su identidad de género.

Avellaneda ha dejado claro que su principal objetivo sigue siendo recuperar a su hijo, enfatizando que su cambio de sexo no cambia su deseo de reunirse con él. "Lo quería antes cuando era hombre y me sentía mujer y lo quiero ahora como mujer siendo mujer. No ha cambiado nada", repite. Lo que sí ha cambiado, advierte, es la responsabilidad judicial tras su registro como mujer trans. Así, el palestino ha advertido que, ahora, cualquier violación de sus derechos como mujer trans será tratada con seriedad y denunciada como un delito de odio.

En este sentido, ha informado a los Juzgados y a la Audiencia Provincial de Palencia sobre su nueva identidad, dejando claro que cualquier discriminación hacia él en este nuevo contexto será enfrentada legalmente. "Si ahora vulneran los derechos que he adquirido como mujer estarían cometiendo, a parte de un delito de prevaricación que llevo años denunciando, un delito de discriminación y odio a mi persona por ser mujer trans", ha continuado, enfatizando que, aunque sigue siendo padre, ahora también es parte de un colectivo "vulnerable y minoritario" cuyos derechos deben ser respetados.