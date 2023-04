Piden que se abran todos los puestos de vigilancia contra el fuego en Castilla y León

La Asociación de Trabajadores del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) ha alzado este sábado la voz para mostrar su "enorme preocupación" por la "falta de previsión" del Gobierno autonómico respecto a los fuegos y reclama que se abran cuanto antes todos los puestos de vigilancia de la Comunidad.

En un comunicado, este grupo de trabajadores alerta de la posibilidad de que la Junta cometa "los mismos errores año tras año", pese a conocer las consecuencias que "su falta de gestión implican".

"Se está poniendo en riesgo la vida de otros miembros del operativo, la vida de los ciudadanos desprotegidos ante el fuego, a sus medios de vida, y la conservación de nuestro patrimonio natural de difícil y costosa recuperación", advierten, mientras recuerdan que la labor de los vigilantes "es crucial" en el trabajo contra incendios forestales, ya que prestan una exhaustiva vigilancia de las masas forestales, para detectar de forma rápida y con enorme precisión los incendios que se produzcan.

En este sentido, apuntan que la información que proporcionan con rapidez al centro de mando y al resto del operativo contra incendios depende en gran parte el éxito del primer ataque al incendio, y es clave para que no se conviertan en grandes incendios difíciles de extinguir.

La asociación señala que l operativo actual tiene una "cantidad de medios alarmantemente insuficiente, con la mayor parte de las provincias sin un solo puesto de vigilancia activo, y provincias en los que solo un par de puestos están activos".

Y denuncian que los vigilantes están en el paro, "esperando los llamamientos que no se han producido todavía para la incorporación a sus puestos", por lo que no entienden que la Junta no reaccione -tiene activado el riesgo medio de incendios hasta el 27 de abril- con una previsión de temperaturas de AEMET por encima de los 30 grados para la última semana de abril.

ATIFCyL critica también que la Junta se comprometió a aumentar los periodos de vigilancia a seis meses, frente a los tres meses -de julio a septiembre de antes-, por lo que se ha preguntado por qué no lo han hecho ya: "¿Necesitan que se repita otra tragedia como la de la Sierra de la Culebra?, ¿acaso el fuego sabe de calendarios?", se preguntan, a la vez que piden que si no saben gestionar, que dimitan.