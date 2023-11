El "Programa Interuniversitario de la Experiencia" de Castilla y León recibe un Premio durante el inicio de curso en el que bate todos los récords de matriculados

La Estrategia de Envejecimiento Activo desarrollada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es una apuesta clara y decidida de la Junta de Castilla y León por impulsar una tercera edad dinámica y una calidad de vida digna para las personas mayores. Uno de los programas más significativos es el ‘Interuniversitario de la Experiencia’ que, además de batir todos los récords de matriculados al comienzo de este curso, lleva tres décadas favoreciendo el acceso de este colectivo al conocimiento, así como fomentando las relaciones sociales y la participación para combatir la soledad no deseada.

Por su contribución a la cohesión intergeneracional, el Grupo Senda, referente nacional en la comunicación sociosanitaria, ha galardonado a la Comunidad por esta iniciativa en la categoría de ‘Iniciativa Pública’. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha agradecido este reconocimiento por un programa que permite a las personas mayores seguir cuidándose física y emocionalmente, vivir plenamente integrados en la sociedad y continuar disfrutando de la vida.

El ’Programa Interuniversitario de la Experiencia’ pone a disposición de este grupo de castellanos y leoneses no sólo conocimientos actualizados y acceso a la cultura y a la ciencia en un entorno universitario, sino que auspicia el intercambio intergeneracional. En palabras de la consejera, se trata de un gran instrumento para luchar contra el aislamiento social, asunto de gran preocupación para la Junta y que se da especialmente en el medio rural, donde reside más de la mitad de las personas mayores de 65 años de la Comunidad. En números globales, el 47,7 % de los castellanos y leoneses mayores de esa edad, unas 145.500 personas, viven solos.

Precisamente, esa dimensión social de la iniciativa, en la que participan las universidades públicas y privadas de Castilla y León, ha superado las expectativas iniciales, puesto que también ha potenciado una red de antiguos alumnos cada vez más amplia, generando espacios de participación que favorecen la socialización.

No obstante, cabe destacar que este programa también está dirigido a personas mayores de 55 años en activo, lo que puede suponer un acicate para su carrera profesional.

Constante crecimiento y larga trayectoria

La dotación de la Junta durante este ejercicio asciende a los 286.000 euros, lo que supone un 12 % más que el anterior, ya que, si bien se preveía un incremento de matrículas, este ha superado todas las previsiones: no sólo se han alcanzado niveles prepandemia, sino que se ha batido el récord de alumnos: 5.680 −5.469 presenciales y 211 online−. Ello supone no sólo superar las cifras del año pasado, que alcanzaron un total de 4.788 matriculados, sino el anterior gran éxito en cuanto a participación que fue en 2019, cuando se registraron 5.441. Esto significa no sólo la consolidación del programa en sí, sino también la modalidad online, que ha crecido un 81 % con respecto al año pasado.

Durante este curso, el programa cuenta con 41 sedes, de las cuales 27 son presenciales −en 24 localidades, 15 de ellas distintas a las nueve capitales de provincia− y 14 online, cuatro más que el curso pasado.

Este programa dio sus primeros pasos en 1993 con la colaboración de la Universidad Pontificia de Salamanca y, desde 2002, participan todas las universidades de Castilla y León, las cuales aportan instalaciones, profesores, experiencia, contenidos de alta calidad e innovadoras metodologías docentes.

Durante estas tres décadas, el número de localidades que se han ido sumando a la iniciativa no ha parado de crecer y, como su vocación es la de llevar tanto el envejecimiento activo como el conocimiento a todos los rincones de la Comunidad, se puso en marcha la modalidad online interactiva durante el curso 2020-2021, llegando de esta forma a localidades que no alcanzan el número mínimo de alumnos para implantar una sede presencial. Aun así, se mantiene la asistencia de los alumnos en aulas físicas cercanas a su lugar de residencia, que suelen ubicarse en centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales o en locales cedidos por los ayuntamientos, desde las que se imparten las clases participativas online con el profesor.

Apuesta por el envejecimiento activo

La Junta de Castila y León destina, en 2023, 18,5 millones de euros al envejecimiento activo, 12 más que en 2022, lo que supone un incremento del 185 %. El pasado año, participaron 125.500 castellanos y leoneses en las casi 6.500 actividades que se llevaron a cabo bajo el paraguas de esta apuesta por la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Una de las iniciativas de mayor éxito y aceptación de la Junta de Castilla y León que tiene como público objetivo a los mayores es el ‘Club de los 60’, formada por diversos programas destinados a las personas mayores de 60 años que persigue promover el desarrollo personal y una vida independiente el mayor tiempo posible.

Actualmente cuenta con casi 334.000 socios, lo que supone que el 42 % de las personas mayores de 60 años de la Comunidad pertenecen a un club que ofrece una amplia y variada posibilidad de actividades, entre las que destaca el ‘Programa de Viajes del Club de los 60’, que en 2023 ha ofertado 27.604 plazas para viajar en primavera y otoño a 29 destinos, 16 nacionales y 13 internacionales.

Es uno de los más demandados y valorados por su calidad y por satisfacer las expectativas de los participantes y que, además de favorecer el enriquecimiento cultural, el ocio creativo e inclusivo las relaciones con otras personas mayores, contribuye a la creación y mantenimiento de empleo, especialmente en temporada baja, y a la dinamización de la economía. Se estima que este programa genera un importante movimiento de capital de unos 25 millones de euros anuales en Castilla y León, porque se desarrolla a través de las agencias de viaje, sin que suponga ningún gasto para la Administración autonómica.

También destaca el ‘Programa de Acercamiento Intergeneracional’ de convivencia entre personas mayores y jóvenes universitarios, que benefició en 2021 a casi 8.000 personas, y el ‘Programa de promoción del asociacionismo en el medio rural’ que da apoyo a las más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas que hay en la Comunidad, un instrumento esencial para la participación y el apoyo comunitario a las personas mayores, sobre todo, del ámbito rural.