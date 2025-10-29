La provincia de Segovia acoge el cierre de un ambicioso proyecto internacional impulsado por Turespaña y Paradores

La provincia de Segovia ha tenido un papel protagonista en el proyecto internacional ‘Spain Is Much More’, liderado por Turespaña en colaboración con la red de Paradores y la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. La iniciativa, desarrollada durante toda esta semana, ha mostrado que la oferta turística española es mucho más rica y variada de lo que habitualmente se imagina, poniendo el foco en destinos de interior vinculados al turismo pausado y experiencial, donde la naturaleza, la cultura y la gastronomía se entrelazan.

El programa ha consistido en seis viajes de prensa simultáneos, cada uno dirigido a un mercado internacional distinto, con la participación de periodistas especializados e influencers. Todos ellos han culminado su recorrido en la provincia de Segovia, con unas jornadas de clausura en el Parador del Real Sitio de San Ildefonso, sede del cierre de este proyecto de promoción internacional.

En el caso de la Ruta Central, dedicada al mercado alemán, han participado profesionales de medios de gran relevancia en el país, como Der Spiegel, Der Tagesspiegel, TAZ-Die Tageszeitung, Nürnberger Nachrichten o Rhein-Neckar-Zeitung, publicaciones que alcanzan conjuntamente a varios millones de lectores y representan distintos perfiles de público, desde el viajero cultural y urbano hasta el interesado en experiencias auténticas y sostenibles.

Interés internacional en Pedraza y las Hoces

Durante su estancia en la provincia, han visitado la villa medieval de Pedraza y el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, acompañados por representantes de la Oficina Española de Turismo en Frankfurt y por un técnico de la Junta de Castilla y León. El grupo recorrió la Cárcel y el Castillo de Pedraza, disfrutó de un almuerzo en la localidad y contempló desde la ermita de San Frutos una de las colonias de buitre leonado más numerosas del mundo.

Un ambicioso proyecto marca Turespaña

Esta acción se ha enmarcado dentro de la estrategia internacional de Turespaña denominada ‘Think You Know Spain? Think Again’, cuyo propósito es atraer al turista internacional fuera de temporada y hacia destinos menos masificados, impulsando un modelo turístico sostenible y de calidad.

Con la participación en este proyecto, la Diputación de Segovia, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, refuerza su colaboración con Turespaña y la Junta de Castilla y León para dar visibilidad a los atractivos naturales, patrimoniales y gastronómicos del territorio segoviano, y para consolidar su posición como destino de referencia en el turismo pausado y experiencial.

Tras la finalización del proyecto, los participantes han recibido un correo de agradecimiento firmado por Javier Figueredo Soto, diputado de Turismo de la Diputación de Segovia, junto con información complementaria y los vídeos de campaña elaborados por Turismo de la Provincia de Segovia. Esta documentación se remite habitualmente a los prescriptores internacionales para que puedan conocer otros enclaves de la provincia y valorarlos como posibles destinos en futuros viajes o en sus publicaciones y redes sociales.