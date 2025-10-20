El PSOE se abstendrá en la votación del techo de gasto en las Cortes

El Grupo Socialista en las Cortes se abstendrá en la votación que permitirá sacar adelante el techo de gasto de la Junta como muestra de la voluntad que mantiene el partido sobre la necesidad de contar con un Presupuesto en 2026.

El Gobierno de Mañueco aprobóhace unos días este límite de gasto no financiero para 2026 de 14.183 millones, un 5,14 por ciento más, con un crecimiento del PIB del 2,2 por ciento - el más alto de la historia-, que ahora deberá dar luz verde el parlamento autonómico.

El secretario general de los socialistas en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, avanzaba dicha abstención de su partido asegurando que, de esta forma y tras confirmarse el senito del voto de los del puño y la rosa, el PP no tendrá “excusas” para sentarse a negociar las cuentas.

"El PP va a tener que ponerse a trabajar para sacar adelante los presupuestos y a quién hay que exigirle al menos lo mínimo legal es al Ejecutivo autonómico que debe cumplir con sus leyes y reglamentos y que tenga una voluntad cierta de consenso y acuerdo”, decía el dirigente socialista, quien echaba en cara al presidente de la Junta que haya registrado las Cuentas sin haber aprobado dicho techo de gasto en las Cortes.

Por ello, señalaba que volverá a recibir la “enésima bofetada legal” de esta legislatura, ya que la Secretaría de las Cortes rechazará la admisión de las cuentas al no incluir algunas partidas que deben estar recogidas por normativa.

Estatuto Mujer Rural

Por otro lado, Martínez ha planteado durante una jornada sobre mujer rural celebrada en Soria, la aprobación del Estatuto de la Mujer Rural, al ser el eje vertebrador del territorio y de la sociedad, y señaló que será un objetivo a corto plazo para dar visibilidad a sus derechos.

Martínez señalaba que es mucho más difícil hablar de feminismo en el medio rural, y ñadçia que la invisibilidad de los problemas de las mujeres que viven en los pueblos hace que los mismos no se pongan encima de la mesa. Es por ello, que insistiía en la necesidad de que se habrán espacios para las mujeres rurales, algo que se ha negado durante “mucho tiempo”.

El secretario criticaba que haya políticos que quieran hacer involucionar y arrebatar los derechos de las mujeres y en algo tan fundamental como es la decisión sobre su propio cuerpo, y abogó porque el feminismo sea el eje transversal de las políticas sectoriales, informa Ical.

En este sentido, insistía en que a partir del 15 de marzo, el PSOE de Castilla y León pondrá encima de la mesa que el feminismo será un pilar fundamental de la transformación y modernización de la Comunidad, y afirmaba que que las mujeres son una pieza clave del proyecto de transformación que quiere poner en marcha el PSOE de Castilla y León.