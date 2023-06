Lo que esconde la interesante donación musical de un periodista inglés a la Universidad de Valladolid

El periodista británico William Chislett (Oxford, 1951), investigador senior asociado emérito del Real Instituto Elcano, ha realizado una importante e interesante donación musical a la Universidad de Valladolid (UVa), que es la institución académica que más interés ha mostrado por ella, además de la Complutense de Madrid o la Universidad de Castilla-La Mancha.

Y es que la UVa fue la primera interesada en cumplir todos los requisitos que pedía el donante inglés: que fuesen instituciones públicas; que tuviesen, en el caso de los vinilos, departamento de musicología; y que emitiesen certificado de incentivos fiscales al mecenazgo

“Muchas instituciones y particulares han mostrado interés en la colección, sin embargo, pocas cumplían los requisitos y podían hacerse cargo de los vinilos. El principal problema que nos hemos encontrado en varias instituciones es la falta de espacio para almacenarlos”, apunta Chislett, orgulloso de poder haber dejado este legado en la Universidad vallisoletana.

El Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Filosofía y Letras presume ya de poder albergar esta donación compuesta por 470 vinilos de música clásica que pertenecieron a su padre, abogado y musicólogo en Oxford y que son una pequeña parte que se quedó él de los más de 4.000 vinilos que tenía su progenitor en la colección y que donó a la Universidad de Oxford.

Estos discos han viajado desde el año 1974 por todo el mundo, ya que William se los ha llevado consigo a México, Londres, Madrid… Buscaban unos propietarios y un espacio que garantizasen su conservación en el largo plazo, según apuntan desde la UVa. “Mis hijos no quieren mi colección de libros y vinilos. No tienen suficiente espacio para almacenarlos y, además, no tienen ningún interés por la música clásica. Por eso quería donarlos a una institución que pueda guardarlos entre sus fondos y ponerlos al servicio de la investigación y la sociedad”, destaca el periodista, que con esta son cuatro las donaciones de material cultural que ha realizado, ya que hay que sumar una que hizo de algunos libros de Arturo Barea y algunos vinilos a la Biblioteca Nacional de España (BNE), cerca de 500 primeras ediciones de novelas en inglés a la Universidad de Alcalá de Henares o varios cientos de libros sobre España a la Universidad de Cantabria.

Pero, ¿Qué es lo que contienen estos vinilos?

La colección recibida por la Universidad de Valladolid está compuesta por vinilos adquiridos en las décadas de los 50, 60 y 70, de diferentes compositores como Mozart, Beethoven, Dvořák o Elgar, entre otros. Un requisito imprescindible impuesto por el donante ha sido no fraccionar la colección, y únicamente unos cuantos vinilos de la compilación, de compositores españoles, han sido donados a la Biblioteca Nacional de España.

Una feliz noticia para la Universidad de Valladolid que se iniciaba el pasado 9 de mayo cuando William Chislett se hizo viral gracias a un tweet que enviaba en su perfil y que rezaba lo siguiente: “Vivo en Madrid y tengo 470 discos de música clásica, heredados de mi padre musicólogo en Oxford y en condición prístina. Busco un sitio donde puedo donarlos. Mandarme un mensaje si interesa. He consultado algunos conservatorios de música y no tienen espacio”.

Este mensaje lanzado por el periodista llegó a oídos de varios investigadores del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la UVa que rápidamente contactaron con él.

Y es que con el auge de las plataformas de música digital, las universidades públicas tienen la obligación de garantizar la conservación de fondos y soportes que tienen valor histórico. Por ello, la Universidad de Valladolid ha aceptado esta donación y procederá al estudio de las obras y a su digitalización para que estén disponibles para todo el mundo, según explican los investigadores del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

William Chislett, además, ha sido corresponsal de The Times de Londres en Madrid durante el periodo de la transición española a la democracia entre 1975 y 1978. Entre 1978 y 1984 fue corresponsal del Financial Times en México DF, cubriendo México y América Central, antes de volver a Madrid en 1986.

Ha escrito 20 libros sobre varios países, cuatro de los cuales fueron publicados por el Real Instituto Elcano entre 2002 y 2016. Autor de Inside Spain entre abril de 2004 y septiembre de 2021, la sección mensual sobre España del Boletín/Newsletter del Real Instituto Elcano. Desde noviembre de 2021 escribe un post mensual sobre España que también forma parte del Boletín/Newsletter. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Bilkent (Ankara), y en el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York. Ha dictado conferencias en las universidades de Oxford, Princeton, Harvard, Chicago, Georgetown y la London School of Economics.

Fue comisario de la exposición sobre Arturo Barea (1897-1957) en el Instituto Cervantes, Madrid, en 2018, y organizó varios actos para recuperar la figura del escritor exiliado, incluyendo una plaza con su nombre en Madrid. El Gobierno de España le concedió la nacionalidad española en noviembre de 2021 por carta de naturaleza, según reza en la página web del Real Instituto Elcano.