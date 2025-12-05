Reolum anuncia una inversión de 700 millones en el nuevo proyecto de producción de e-metanol verde en Monfarracinos (Zamora)

Reolum, empresa que desarrolla iniciativas innovadoras para impulsar la descarbonización y avanzar en la transición energética, invertirá 700 millones de euros en el nuevo proyecto industrial de producción de e-metanol verde en el polígono ‘Zamora Norte’, ubicado en Monfarracinos (Zamora), según anunciaron fuentes de la compañía, fundada en 2019 por Fernando Muñoz y Yann Dumont.

La empresa emprende así su tercer proyecto en Castilla y León, tras los de La Robla y Villadangos del Páramo (León), tal y como anunció ayer durante el acto institucional de la firma del protocolo conel Ayuntamiento de Monfarracinos para la construcción del polígono ‘Zamora Norte’, en la que participó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El nuevo proyecto, cuyo complejo industrial empezará a construirse en 2027 sobre una superficie de 26,8 hectáreas, supondrá la creación de 1.500 empleos durante los picos de construcción y más de 200 directos durante la operación. Producirá e-metanol verde, un combustible sintético de origen renovable “que será clave para la descarbonización del transporte pesado”, especialmente el marítimo y el aéreo.

El proyecto consiste en el diseño, construcción y operación de una instalación integrada que consta de una unidad de biomasa, que requerirá de 120kt/anuales de suministro de biomasa herbácea no utilizable por los ganaderos y que equivale a diez millones de euros anuales; una unidad de captura de CO2 biogénico, que transformará un total de 200kt/año de CO2, junto a hidrógeno verde producido ad hoc, en 140.000 kt/año de e-metanol verde, gracias a una planta de síntesis de este combustible de origen renovable, según explicaron fuentes de Reolum.

“Nuestra apuesta por la descarbonización y, concretamente, por Castilla y León, sigue siendo firme, y desarrollar nuestro tercer proyecto en la Comunidad es una muestra de ello”, afirmó Yann Dumont, socio fundador y director ejecutivo de Reolum.

“Si tenemos en cuenta nuestras tres plantas en la región, generaremos un total de 500 empleos fijos directos y 420kt/anuales de e-metanol verde; posicionando a Castilla y León como principal productor en España y Europa”, añadió.

Visión estratégica

En este contexto, Yann Dumont recalcó que se trata de “otro paso más” en la visión “estratégica” de Reolum. “La producción de e-metanol verde y, también, su logística y comercialización. Debemos recordar que se trata de la ‘gasolina del futuro’ es decir, un producto industrial básico”, recalcó.

El e-metanol verde representa “una gran apuesta” por parte de la compañía por “un producto premium” de descarbonización. “Por su versatilidad y sostenibilidad, en forma de combustible para el transporte marítimo, de producto intermedio para la producción de SAF -el combustible renovable de la aviación- o en su uso histórico como producto químico y materia prima de cientos de productos de uso cotidiano”, precisaron las mismas fuentes.

Los proyectos de Reolum presentan una serie de características “diferenciales” respecto a otros, actualmente en el mercado, por la integración del CO₂ biogénico en la producción de e-Metanol, ya sea en el mismo complejo industrial o conectado directamente a él; producción de e-metanol verde de máxima calidad, con una huella de carbono mínima, pudiendo, incluso, alcanzar una huella negativa en origen y una estructuración financiera mediante Project Finance, lo que permite que empresas medianas, y no solo grandes corporaciones, puedan acceder a proyectos de hidrógeno altamente intensivos en capital.

Todos los proyectos “aportan un gran valor social” a las regiones en las que se implantan, aprovechando los recursos del medio rural sin otro uso y dando prioridad a las zonas de transición justa, que necesitan un impulso para incorporarse a los nuevos paradigmas energéticos.

Asimismo, presentan una “firme apuesta por el talento y la innovación”, atrayendo a tecnólogos, ingenierías y constructoras de referencia, que encuentran en estos proyectos nuevas oportunidades de mercado gracias a la curva de aprendizaje en la que Reolum está invirtiendo.