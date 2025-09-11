La residencia La Alameda celebra 35 años como ejemplo de la evolución de la Diputación de Segovia hacia el modelo de atención centrado en la persona

La residencia La Alameda, que mantiene la Diputación de Segovia en Nava de la Asunción, celebra su trigésimo quinto aniversario, por lo que toda la comunidad que existe en ese centro se ha reunido para celebrarlo. De este modo, las personas que viven allí, junto a numerosos familiares y también a los profesionales que desarrollan su labor en el espacio han podido disfrutar de una celebración a la que se ha sumado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, que mantiene además reservadas las competencias del Área de Asuntos Sociales. Junto a él han estado presentes varios diputados provinciales.

En un ambiente festivo, todos los presentes se han felicitado por haber llegado hasta este momento y por el espíritu que reina en una residencia que, a pesar de su reducido tamaño cuenta con un ambiente cálido y familiar. Así lo han destacado varias de las personas que tienen su hogar en La Alameda, junto al trato que les brindan a diario los profesionales de distintos ámbitos. También lo han hecho los familiares, al tiempo que se ha valorado la evolución de un sistema de residencia más institucionalizado a la implantación del modelo centrado en la persona que abandera desde hace años la Diputación.

De esta manera, tanto las personas que viven en La Alameda como sus familiares han destacado la atención a los gustos y preferencias y a los estados de ánimo que cada persona manifiesta en su día a día, así como la importancia de tener profesionales de referencia con los que comunicarse.

Igualmente, esos propios profesionales han remarcado el avance que ha supuesto pasar de abarcar a todas las personas de la residencia a centrarse en las que forman parte de cada unidad de convivencia. En la actualidad, existen tres en La Alameda: Gil de Biedma, Mar de Pinares y Ribera de los Alisos.

La directora de la residencia, Asunción Serrano, ha remarcado también la simbiosis que se persigue con la propia localidad de Nava de la Asunción. Estar en clavado en medio del casco urbano es una de las potencialidades, frente a la ubicación de otros centros, que se hallan en las afueras de los municipios o en enclaves más aislados. De modo que en La Alameda fomentan las salidas de aquellos a los que su autonomía se lo permite y, en los casos en que no es así, se procura también desarrollar esas salidas con la compañía de profesionales del centro.

En cuanto a la celebración, ha sido las propias personas que habitan en la residencia las que han participado en la elaboración y colocación de la decoración en el patio principal. Ornamentación que además ha sido confeccionada a partir de materiales reciclados, tomando cajas de fruta o bidones de agua, entre otros elementos, con los que han conseguido otros elementos inspirados en motivos vegetales o florales, así como una composición de gran tamaño, con la cifra conmemorativa del aniversario. En ese escenario, han podido disfrutar con la música de un DJ y un aperitivo en el que compartir sensaciones y alegrías por el camino recorrido.

De Vicente ha indicado que La Alameda “es, hoy, un modelo de atención en nuestra provincia”, desde sus inicios como residencia de válidos. Pero esas personas “se fueron convirtiendo en asistidos, requiriendo otro tipo de apoyos”, lo que ha propiciado un “proceso continuo de remodelación para facilitar la vida de las personas que viven aquí”.

Así, hasta llegar a la implantación del modelo centrado en la persona, “que vela por las necesidades más básicas pero que también tiene en cuenta gustos, preferencias y sensibilidades”, sumando el “contacto continuo con las familias”. Un concepto que se ha llevado a cabo “gracias a técnicos y trabajadores, que son los que nos han traído hasta aquí con una mejora constante, permanente y diaria en el cuidado de las personas”.

Por su parte, la actual directora de La Alameda, Asunción Serrano, ha comentado que la residencia “no tiene nada que ver con lo que era en el año 1990 porque, desde entonces, ha habido obras para que, tanto las personas que viven aquí como los profesionales, cada día estén mejor”.

Asimismo, ha calificado al centro como “recurso fundamental” para Nava de la Asunción, agradeciendo a todos los que han hecho posible este recorrido de tres décadas y media y asegurando que el objetivo primordial va a continuar siendo “que quienes viven aquí se sientan en su casa”.