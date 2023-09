Un altercado entre Óscar Puente y un pasajero que le preguntó por Puigdemont obliga a retrasar 45 minutos el AVE entre Valladolid y Madrid

El ex alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, está siendo protagonista esta semana después de convertirse en la voz del PSOE durante la primera jornada del debate de investidura del popular Alberto Núñez Feijóo, ante la decisión de Sánchez no intervenir ni confrontar con el candidato del PP para evitar tener que hablar de la posible ley de amnistía los implicados y condenados por el Golpe de Estado de Cataluña el 1 de octubre de 2017.

Una decisión que los populares le han afeado por el desprecio que ha supuesto a las instituciones, a los españoles y al propio líder gallego, además de considerarla "cobarde" por huir del debate, pero que ha catapultado al que fuera alcalde de la capital del Pisuerga entre 2015 y 2023, sobre todo por el tono que usó en su intervención, calificada por los populares como falaz, macarra, despectiva y de mala educación.

Pues este vienes se tendrá que votar por segunda vez en el Congreso de los Diputados la investidura, aunque esta vez solo se necesita la mayoría simple para que pueda haber presidente. O lo que es lo mismo, más síes que noes. Si bien, tampoco da la sensación de que Feijóo pueda lograr su objetivo.

Pues debido a esta votación, Óscar Puente ha vuelto a ser protagonista este viernes, ya que parece se que cuando acudía a la estación de tren de la ciudad para coger un AVE hacia Madrid para acudir a la Cámara Baja para votar, como diputado raso que es, esta línea ferroviaria se ha retrasado 45 minutos debido a un altercado que ha tenido el dirigente socialista con un pasajero en uno de los vagones del ferrocarril, lo que ha obligado a retrasar la salida del tren en la estación Campo Grande, que estaba inicialmente prevista a las 8.45 horas, unos 45 minutos, según ha adelantado El Norte de Castilla en su edición digital.

Estos hechos han obligado a intervenir a la Policía Nacional, que precisan que el incidente se ha producido, al parecer, por la ocupación de una plaza aunque según video al que ha tenido acceso este periódico, detrás se encuentra su polémica intervención del miércoles jaleada por los suyos que ha molestado a muchos ciudadanos, sobre todo del PP.

De hecho, en el vídeo se ve como el pasajero en cuestión le pregunta a Puente qué le parece lo de Puigdemont, a lo que el diputado socialista le contesta pidiéndole que no se acerque a él. El pasajero insiste en que si, por favor, le puede contestar lo que le ha preguntado y Puente le dice que no le va a contestar y le insiste en que no se ponga delante de él y le advierte que va a llamar a la Policía. Algo que apenas dos segundos después hace al acercarse a la puerta del vagón en el que se encuentra que sigue abierta porque el tren no ha salido cuando pide por favor a varias personas que están en los andenes que llamen a la policía.

Al momento aparece un empleado de la estación al que Puente le dice que este señor, por el pasajero, le está coaccionado, y que por favor llame a la Policía, mientras el implicado niega que esté coaccionando al ex alcalde y señal que solo le está preguntando por Puigdemont.

Es más, Puente le dice al trabajador que hasta que no llegue la Policía no piensa viajar en el tren con esa persona. "Usted no me va a intimidar más", le espeta el dirigente socialista al pasajero, visiblemente molesto mientras le echa en cara que le haya impedido el paso cuando se lo ha pedido, a lo que el pasajero le contesta que qué dice y que no mienta.

Después le pregunta el pasajero a Puente que quien se cree y este le contesta que un diputado español, a lo que el viajero le contesta que y qué, mientras entran en la escena otros protagonistas a los que les cuenta que solo le ha hecho una pregunta y que el diputado no se la ha respondido y que no ha pasado más.

Si bien a la llegada de los agentes se ha resuelto la situación aunque no se ha impedido que el tren saliera con retraso.

El político ha anticipado que interpondrá la correspondiente denuncia por lo ocurrido.