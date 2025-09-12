La ruta de fin de semana por los pueblos segovianos con más encanto y a una hora de Madrid

Ahora que se acaba el verano y que ya no hace un calor excesivo, es un momento estupendo para hacer una escapada por algunos de los pueblos más espectaculares de la España del interior por su historia, patrimonio o gastronomía y porque permiten desconectar del mundanal ruido mientras se respira aire puro. Y todo ello a apenas una hora de Madrid.

Para estas líneas turísticas de los viernes en LA RAZÓN, hemos elegido a la provincia de Segovia, y más en concreto a una serie de pueblos, peculiares pero preciosos, que conforman un ruta especial y mágica que no dejará indiferente a nadie que la haga.

Se trata de la ruta de los pueblos rojos y negros de la provincia segoviana, que van desde Riaza pasando por Serracín, El Muyo, Villacorta,Madriguera, El Negredo o Martín Núñez de Ayllón, todos ellos pedanías de Riaza, hasta llegar a Ayllón.

Unos municipios denominados asi por los colores que les identifican. El rojo, por las tierras ferruginosas y arcillosas; el negro, por carbón obtenido de la pizarra; o el amarillo, por la cuarcita.

Riaza

En la falda de la Sierra de Ayllón, un lugar paradisiaco, ideal para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, se encuentra la villa de Riaza, que ofrece al turista una escapada perfecta para desconectar del mundanal ruido y empaparse de un trocito de la historia de España.

Pasear por sus calles es una delicia, donde uno puede deleitarse observando sus casas típicas riazanas y solariegas, estas últimas con fachadas blasonadas y construidas muchas de ellas en el siglo XVIII, repletas de soportales para cobijarse de las inclemencias meteorológicas. Destaca su Plaza Mayor, epìcentro de la vida social y cultural de esta villa puesto que acoge durante el año desde encierros, hasta concurso de recortes, bailes, fiestas populares y otros muchos eventos, y que existía ya en el año 1235.

Mirador de Peñas Llanas, en Riaza (Segovia) Jcyl

El visitante no pude dejar de ver la Casa Consistorial, del siglo XVII, o la iglesia renacentista de Nuestra Señora del Manto, construida a finales del siglo XV y principios del siglo XVI en planta rectangular con tres naves y un ábside. La ermita de San Juan, y su cruz de piedra de 1553; la ermita de San Roque, que se ubica en el Parque de El Rasero, y fue construida tras la epidemia de peste que sufrió el país a finales del siglo XVI; o el Mirador de Peña Llanas, son lugares de obligad visita en Riaza. Como también lo es acercarse hasta el hayedo de la Pedrosa. Y para los amantes de la montaña y el esquí, está muy cerca la estación invernal de La Pinilla, situada en la Sierra de Ayllón.

Madriguera

Esta pedanía de Riaza de apenas 30 habitantes censados no solo es uno de los municipios más bonitos de España, sino que es es el pueblo rojo por excelencia debido al uso de la arcilla y la piedra rojiza de la zona. Un lugar que hay que visitar con tranquilidad, sin prisa, para disfrutar de él en todo su esplendor y con los cinco sentidos, sin olvidar pasarse por la iglesia de San Pedro, en la que destaca una espadaña realizada en piedra roja, ni por el singular lavadero que se restaurado hace poco, y que es historia misma del pueblo.

Martín Muñoz de Ayllón

Situada en la vertiente norte de la Sierra de Ayllón y con apenas seis habitantes empadronados, esta localidad es una de las más peculiares de esta ruta, por cuanto en sus calles se mezclan el color negro de la pizarra en sus tejados, el rojizo de la tierra del lugar y el dorado de la cuarcita. Ya su propio nombre es histórico, ya que proviene de un general del Cid llamado Martín Muñoz, que se cita en el Cantar del Mio Cid.

Sus pizarras son únicas y han llegado a decorar muchos monumentos, como por ejemplo la propia Catedral de Segovia.

El viajero no debe dejar escapar la oportunidad de acercarse hasta el fondo del pueblo para conocer la iglesia parroquial dedicada a San Martín de Tours, que se hundió en el año1994 para levantarse nuevamente siete años después. Y para los más aventureros está el Collado de las Cabras, a 1.826 metros de altitud, que ofrece unas vistas espectaculares de la comarca.

El Negredo

En la ladera este de la Sierra de Ayllón, dominado un pequeño valle conocido como el Vallehermoso, se abre al mundo esta pequeña pedanía de Riaza, que destaca por su arquitectura mixta en la que predomina la pizarra negra con las areniscas rojas.

Para el turista destaca la iglesia de El Negredo, de construcción tardogótica, con sus espectaculares bóvedas de crucería pintadas con motivos geométricos y un fabuloso atrio de tendencia renacentista. También cuenta con un valioso patrimonio industrial en forma de antiguas minas abandonadas.

Imagen de la localidad segoviana de Villacorta Segovia Turismo La Razón

Villacorta

El pueblo rojo por excelencia. Enclavado en la falda de la Sierra de Ayllón en un terreno algo abrupto, del que a lo largo de la historia han extraído desde hierro hasta derivados que sirvieron para pintar, como el ocre y almagre. Quien se acerque a esta localidad singular, no debe marcharse sin visitar su iglesia dedicada a Santa Catalina, en el centro de la villa, que destaca por su pórtico románico y por un artesanado mozárabe, o las ermitas de San Roque, un templo muy sencillo, de planta rectangular, y sin espadaña, y la del Padre Eterno, junto con la casa del santero, y otros edificios para ganado, ya en el vecino término de la localidad de Estebanvela.

También cuenta con dos palomares y un puente romano que merece la pena conocer al igual que pasear por sus calles. Una delicia para los sentidos.

Serracín

A solo 2 kilómetros de Madriguera y con tan solo una quincena de habitantes empadronados se encuentra esta otra pedanía de Riaza, donde el negro de la pizarra es el color predominante aunque también abunda el rojo y el rojo también hace acto de presencia.

Sus casas caen por el peso de sus tejados sujetadas por unas maltrechas vigas de madera. Son edificios muy humildes de una sola planta de forma rectangular, y se cubren con un tejado a tres aguas que sobresalen de los muros. Destaca de este pueblo su Plaza Mayor, donde hay una fuente de agua tiznada de negro y una iglesia, la de Nuestra Señora de la Natividad, de la que solo queda en buen estado la espadaña pero hueca, sin tejado, y conserva su altar de piedra.

Ayllón

Este bello municipio es Conjunto Histórico Artístico desde 1973, y ofrece al visitante una amplia variedad de joyas patrimoniales. Desde el Palacio renacentista del Obispo Vellosillo, que acoge la Biblioteca y el Museo de Arte Contemporáneo de Ayllón, hasta el Convento de las Madres Concepcionistas cuya iglesia es de planta greco-romano y estilo románico y bóveda de cuatro tramos, pasando por las ruinas del Convento de San Francisco o la iglesia románica de San Juan, del siglo XII.

La villa segoviana de Ayllón Diputación de Segovia Diputación de Segovia

Es digno de ver su puente romano que cruza el río Aguisejo, así como su Plaza Mayor porticada, con su preciosa Fuente en todo el centro del ágora, construida en 1892 para conmemorar el IV Centenario del descubrimiento de América.

También destaca la iglesia de San Miguel y la Parroquia de Santa María y otro Palacio como el de Los Contreras.

Y para quienes gustan de la naturaleza no puede faltar la visita al Hayedo de la Tejera Negra, que es Parque Nacional desde el año 1978. Perteneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Ayllón. Un reducto de hayas que, junto con el Hayedo de la Pedrosa, don los meridionales de los existentes en Europa.

El Muyo

Con apenas una decena de vecinos, está pavimentado con baldosas negras que recuerdan al cuento infantil del Mago de Oz, donde la mayoría de sus casas luchan por mantenerse en pie. Si bien, en los últimos tiempos intenta sobrevivir gracias a la restauración.

La espadaña de su iglesia, en honor a los mártires San Cornelio y San Cipriano, es lo más característico del pueblo que no hay que dejar de visitar. Del interior de la iglesia hay que destacar el retablo a los mártires recientemente restaurado.

Hay otras localidades, pedanías también de Riaza, que merecen mucho la pena visitar, como es Alquité, con apenas tres vecinos censados, y considerado como pueblo "amarillo" por excelencia, donde destaca su iglesia románica dedicada a San Pedro, así como Barahona de Fresno, con sus 17 habitantes viviendo a 1.020 metros de altitud, que todavía conserva algunas casas de adobe, tan típicas en esta zona de la provincia.

Calles de El Muyo Segovia Turismo

Y Becerril, otro pueblo negro, donde destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de origen románico que aún conserva el ábside semicircular realizado en mampostería de color rojizo, como las casas. En las inmediaciones del pueblo se encuentra la ermita de los santos mártires San Fabián y San Sebastián.

Tampoco puede faltar Aldeanueva del Monte, con tres habitantes y también pedanía de Riaza. La iglesia románica de San Antonio, que s hoy un montón de ruinas y maleza, era su principal monumento. También destaca la ermita románica de San Juan, alejada del pueblo.